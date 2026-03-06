投資人憂川普難控中東局勢 油價走高美股下挫

中東戰火不見停歇跡象，美國股市各類股今天隨每桶平均油價突破80美元走低，投資人憂心美國總統川普對伊朗軍事行動時間太久，成本過高，整體狀況看來不明朗。

中東戰火進入第6日，美國國務院宣布駐科威特大使館停止運作，呼籲當地美國公民離境。伊朗革命衛隊宣稱完全控制荷莫茲海峽（Hormuz Strait），大量天然氣運載船隻與油輪無法通過，美國與以色列對伊朗戰爭等負面因素，持續主導國際金融與能源市場。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediatecrude，WTI）每桶價格5日最高升至82.16美元，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）最高升至86.28美元，本週美國油價每桶平均漲幅約為21%。

美國原油價格每桶均價升破80美元，帶動紐約股市各類股下跌，除了能源股外，銀行、零售、科技等均走低。道瓊工業指數跌784.67點，收報47954.74點。標準普爾500、那斯達克綜合指數下滑0.56%、0.26%。

中東局勢未見明朗，伊朗與美、以都沒有停止攻擊及協商的跡象。CFRA Research投資策略長史托瓦爾（Sam Stovall）在財經頻道CNBC指出，投資人納悶美國行動是否超出能力所及，總統川普（DonaldTrump）真能協助船隻通過荷莫茲海峽，美國要付出多少成本，局勢將如何影響美債，整體看來狀況都不好。

此外，媒體報導美國官員草擬監管規定，未來須經政府批准，否則AI晶片出口將受限。市場對AI各股持態度謹慎，費城半導體指數下跌92.72點，收7821.76點。

輝達（Nvidia）受消息影響盤中走低，收盤小漲0.16%，以183.34美元作收。超微（AMD）跌1.30%，收在199.45美元。台積電ADR下跌1%，收在353.86美元。