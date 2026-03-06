快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

投資人憂川普難控中東局勢 油價走高美股下挫

中央社／ 紐約5日專電

中東戰火不見停歇跡象，美國股市各類股今天隨每桶平均油價突破80美元走低，投資人憂心美國總統川普對伊朗軍事行動時間太久，成本過高，整體狀況看來不明朗。

中東戰火進入第6日，美國國務院宣布駐科威特大使館停止運作，呼籲當地美國公民離境。伊朗革命衛隊宣稱完全控制荷莫茲海峽（Hormuz Strait），大量天然氣運載船隻與油輪無法通過，美國與以色列對伊朗戰爭等負面因素，持續主導國際金融與能源市場。

美國西德州中級原油（West Texas Intermediatecrude，WTI）每桶價格5日最高升至82.16美元，國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）最高升至86.28美元，本週美國油價每桶平均漲幅約為21%。

美國原油價格每桶均價升破80美元，帶動紐約股市各類股下跌，除了能源股外，銀行、零售、科技等均走低。道瓊工業指數跌784.67點，收報47954.74點。標準普爾500、那斯達克綜合指數下滑0.56%、0.26%。

中東局勢未見明朗，伊朗與美、以都沒有停止攻擊及協商的跡象。CFRA Research投資策略長史托瓦爾（Sam Stovall）在財經頻道CNBC指出，投資人納悶美國行動是否超出能力所及，總統川普（DonaldTrump）真能協助船隻通過荷莫茲海峽，美國要付出多少成本，局勢將如何影響美債，整體看來狀況都不好。

此外，媒體報導美國官員草擬監管規定，未來須經政府批准，否則AI晶片出口將受限。市場對AI各股持態度謹慎，費城半導體指數下跌92.72點，收7821.76點。

輝達（Nvidia）受消息影響盤中走低，收盤小漲0.16%，以183.34美元作收。超微（AMD）跌1.30%，收在199.45美元。台積電ADR下跌1%，收在353.86美元。

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂 持續衝擊風險偏好

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

伊朗傳願和談台指期夜盤飆 法人：台股拚多頭整理

亞股報復性大漲！韓股開盤猛烈反彈12% 日經225飆逾2,000點 油價續漲

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

美國政府正研擬一項重大的AI晶片出口管制新規，可能大幅擴大華府對全球人工智慧基礎設施的影響力。

美國西德州原油飆漲8.5% 金價下跌

由於投資人擔心美國針對伊朗的戰爭可能持久，周四（5日）美國西德州原油價格狂飆8.51%，突破每桶81美元；布蘭特原油價格也大漲近5%。黃金則是受到美元走強與美債殖利率上升拖累，轉為下跌約1%。

從個資監控到美伊戰爭 AI競爭選邊站凸顯道德面風險

美國科技產業因五角大廈新合約掀起風波。Anthropic拒絕配合蒐集公民公開資訊，被列為供應鏈風險；OpenAI則迅速與五角大廈合作，引發外界對隱私、監控與政治審查的疑慮。美國總統川普更指控部分科技圈充斥「激進左派」，讓企業被迫在商業利益與價值立場間選邊站。爭議延燒之際，部分用戶開始退訂、轉向其他平台，使科技產業競爭格局再添變數。

投資人憂川普難控中東局勢 油價走高美股下挫

中東戰火不見停歇跡象，美國股市各類股今天隨每桶平均油價突破80美元走低，投資人憂心美國總統川普對伊朗軍事行動時間太久，成...

台積電ADR下跌1% 較台北交易溢價18.13%

台積電ADR周四（5日）下跌1.00%，收在353.86美元，較台北交易溢價18.13%。費城半導體指數同日下跌1.17%。

重現拋售潮 美股4大指數收黑、道瓊跌784點

亞股今天收盤後，股市反彈動能減弱，歐洲3大股市終場跌幅達1.5%左右，美股4大指數也收黑，道瓊盤中一度重摔逾千點。美國聯...

