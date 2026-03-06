聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR下跌1% 較台北交易溢價18.13%
台積電ADR周四（5日）下跌1.00%，收在353.86美元，較台北交易溢價18.13%。費城半導體指數同日下跌1.17%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌784.67點或1.61%，收在47,954.74點；標普500指數下跌38.79點或0.56%，收在6,830.71點；那斯達克指數下跌58.49點，或0.26%，收在22,748.99點。
台灣加權股價指數上漲844.06點，收在33,672.94點，台積電（2330）上漲35元或1.88%，收在1,900元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,244.39, -1.00, 1,900.00, +18.13
聯電, UMC, 61.84, -1.32, 62.10, -0.42
日月光, ASX, 349.79, -0.18, 353.50, -1.05
中華電, CHT, 135.95, -0.90, 137.00, -0.76
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。