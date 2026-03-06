快訊

重現拋售潮 美股4大指數收黑、道瓊跌784點

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
美股4大指數收黑，道瓊盤中一度重摔逾千點。(路透)

亞股今天收盤後，股市反彈動能減弱，歐洲3大股市終場跌幅達1.5%左右，美股4大指數也收黑，道瓊盤中一度重摔逾千點。美國聯手以色列攻擊伊朗的戰爭仍持續影響市場。

道瓊工業指數挫跌784.67點或1.61%，收報47954.74點。

標準普爾500指數下滑38.79點或0.56%，收在6830.71點。

那斯達克綜合指數下跌58.49點或0.26%，收22748.99點。

費城半導體指數下跌92.72點或1.17%，收7821.76點。

美國 伊朗 美股

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

台積電ADR下跌1% 較台北交易溢價18.13%

台積電ADR周四（5日）下跌1.00%，收在353.86美元，較台北交易溢價18.13%。費城半導體指數同日下跌1.17%。

老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

