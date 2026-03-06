聽新聞
重現拋售潮 美股4大指數收黑、道瓊跌784點
亞股今天收盤後，股市反彈動能減弱，歐洲3大股市終場跌幅達1.5%左右，美股4大指數也收黑，道瓊盤中一度重摔逾千點。美國聯手以色列攻擊伊朗的戰爭仍持續影響市場。
道瓊工業指數挫跌784.67點或1.61%，收報47954.74點。
標準普爾500指數下滑38.79點或0.56%，收在6830.71點。
那斯達克綜合指數下跌58.49點或0.26%，收22748.99點。
費城半導體指數下跌92.72點或1.17%，收7821.76點。
