陸傳暫停出口油品 日業者籲釋儲油

聯合報／ 國際中心／綜合報導

中東戰事進入第六天，衝突擴大導致能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（ＬＮＧ）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠傳也呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者大買石油選擇權，規避行情續漲的風險。

伊朗官方通訊社報導，伊朗副外長塔赫特—拉凡奇表示，伊朗之前在與美國談判時表示，若獲得一些良好回報，準備處理掉高濃縮鈾的庫存，使國際油價漲幅從百分之三縮小至百分之一，亞股也在低接買盤支撐下強彈，韓股昨天大漲百分之九點六，台股昨也上漲八四四點，創史上第五大單日收盤漲點，收在三萬三六七二點。

但這場衝突拉長已加劇能源供應緊張。路透報導，卡達能源四日已完全關閉ＬＮＧ產線，至少兩周後才會重啟，重啟後還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲ＬＮＧ供應。分析師指出，另外兩大ＬＮＧ生產國美國與澳洲產能已接近滿載，多數供應都被長期合約鎖住，能抵銷卡達暫停生產所損失供應的閒置產能不多。

同時，從美國運油到亞洲的超級油輪租金四日飆破兩千九百萬美元，創歷史新高。彭博資訊報導，中國大陸國家發改委官員已會見當地煉油業者高層，口頭要求立即暫停出口成品油；日本煉油廠也正要求政府釋出戰略儲油；越南則自昨天起大幅調漲汽油零售價格近百分之十；泰國也尋求擴增ＬＮＧ供應。

國際油價 卡達 美國 中國

