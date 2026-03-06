Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

聽新聞
經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
字母公司（Alphabet）旗下的Google，正針對其應用程式市集Play商店推出新規範，將調降手續費並允許外部支付方式，以緩解美國的反托辣斯訴訟疑慮，並遵守歐洲等地的新監管規範。

主掌Google安卓生態系的產品開發副總裁薩瑪特（Sameer Samat）表示，在這項新提案下，其他公司可以向Google註冊，支付一次性費用後，在安卓系統上開設應用程式商店。Google也將把對開發商收取的費用，從現行的標準30%，調降至最低15%，對訂閱制服務則收10%。這些費率調整預計6月在美國、英國與歐盟生效，澳洲、南韓與日本則預期在2026年底前實施。

Google也將開放開發商使用自己的收費系統，並允許業者將用戶導向自家網站進行購買。

Google之所以大幅修改應用程式商店規範，是為了促進市場競爭，並增加開發商與消費者的選項，同時也緩解《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games 2020年反托辣斯訴訟中的一大疑慮。

Epic Games表示，新政策將消除該公司對安卓平台的疑慮，並解決在美國、英國、澳洲等地的訴訟。Epic執行長史威尼（Tim Sweeney）在與薩馬特的聯合訪問中表示：「現在任何人都可以推出具有競爭力的應用程式商店。」

薩瑪特表示：「這些宣示不只是為了做到法律要求的最低標準。」他說，相關措施「遠遠超出」歐洲與英國法律變動所要求的範圍。

字母並未單獨揭露安卓作業系統或Play商店帶來的營收。美國與Epic訴訟中的文件顯示，這家科技巨擘的應用程式商店在2020年創造146.6億美元的銷售額。分析師估算，新監管與訴訟要求對應用商店作出的調整，可能導致Google毛利減少10億美元。

Google與Epic 4日也向舊金山聯邦法院提交文件表示，安卓系統也將把Play商店的應用程式目錄分享給競爭對手，新提案應能解決法官多納托對2025年11月和解方案提出的疑慮。

