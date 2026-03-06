聽新聞
Meta擬用自製晶片訓練模型

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

臉書母公司Meta Platforms近期與多家頂尖晶片製造商達成大型晶片採購協議，同時仍在計劃發展自家的客製化晶片，要用自研晶片來訓練未來的人工智慧（AI）模型。

Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）4日在摩根士丹利舉辦的科技會議上強調，該公司一直懷抱自研晶片的雄心，「我們有一些工作負載，是要高度為我們自己量身訂製」。

她舉例，「是我們最早開始導入自研晶片的領域，是與排名、推薦相關的工作負載。這個領域也是我們向來部署最多自研晶片所在」。她也說，Meta預期未來將逐步擴大自研晶片的使用範圍，最終希望能夠應用到AI模型訓練。

Meta雖不是雲端運算服務供應商（CSP），仍是全球最大的AI資料中心營運者之一；AI資料中心側重AI訓練與AI模型的運行。

過去幾周裡，Meta陸續與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）達成大規模採購協議，向這些晶片商購買用於AI工作負載的晶片與相關設備。自研AI處理器的計畫也沒停下，繼續同時推進。

超微 輝達 雲端運算

