波克夏買自家股 兩年首見

波克夏公司5日宣布已恢復買回自家股票，是2024年以來頭一遭，而且新任執行長亞伯更是以身作則，花自己的錢買了價值逾1,500萬美元的波克夏股票，相當於稅後年薪金額。

今年元月從「股神」巴菲特手中接棒的亞伯接受CNBC訪問時說，只要他在位一天，每年都會用把薪酬統統拿來買波克夏股票。申報資料顯示，亞伯本周已買進約值1,530萬美元的股票。

他承諾，每年波克夏發布全年財報後，就會持續買股，預計整個掌舵期間（他希望有「20年」）買的股票累計達到「數億」股。

波克夏申報文件揭露，4日開始買回波克夏A股和B股。波克夏的政策授權執行庫藏股，只要執行長與董事長巴菲特商量後，確定回購股票的進價低於波克夏「內在價值」即可。

亞伯說：「我當然跟華倫談過。所以，做法顯然是檢視價值，查看內在價值，然後與華倫商議價值與時機相關事宜。」他表示，波克夏出手買回股票之前，已先確認股票的「內在價值」確實高於市價。

本周初波克夏股價下跌，因周末公布的第4季營業利益下滑30%，主要受保險承銷收益銳減54%拖累。

波克夏已一連六季未執行庫藏股，所以亞伯對買回股票的看法備受股東關注。