波克夏買自家股 兩年首見

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

波克夏公司5日宣布已恢復買回自家股票，是2024年以來頭一遭，而且新任執行長亞伯更是以身作則，花自己的錢買了價值逾1,500萬美元的波克夏股票，相當於稅後年薪金額。

今年元月從「股神」巴菲特手中接棒的亞伯接受CNBC訪問時說，只要他在位一天，每年都會用把薪酬統統拿來買波克夏股票。申報資料顯示，亞伯本周已買進約值1,530萬美元的股票。

他承諾，每年波克夏發布全年財報後，就會持續買股，預計整個掌舵期間（他希望有「20年」）買的股票累計達到「數億」股。

波克夏申報文件揭露，4日開始買回波克夏A股和B股。波克夏的政策授權執行庫藏股，只要執行長與董事長巴菲特商量後，確定回購股票的進價低於波克夏「內在價值」即可。

亞伯說：「我當然跟華倫談過。所以，做法顯然是檢視價值，查看內在價值，然後與華倫商議價值與時機相關事宜。」他表示，波克夏出手買回股票之前，已先確認股票的「內在價值」確實高於市價。

本周初波克夏股價下跌，因周末公布的第4季營業利益下滑30%，主要受保險承銷收益銳減54%拖累。

波克夏已一連六季未執行庫藏股，所以亞伯對買回股票的看法備受股東關注。

庫藏股 巴菲特 股票

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

字母公司（Alphabet）旗下的Google，正針對其應用程式市集Play商店推出新規範，將調降手續費並允許外部支付方式，以緩解美國的反托辣斯訴訟疑慮，並遵守歐洲等地的新監管規範。

Meta擬用自製晶片訓練模型

臉書母公司Meta Platforms近期與多家頂尖晶片製造商達成大型晶片採購協議，同時仍在計劃發展自家的客製化晶片，要用自研晶片來訓練未來的人工智慧（AI）模型。

