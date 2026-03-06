能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

在美軍擊沉伊朗位於印度洋的一艘軍艦後，伊朗警告未來幾天的攻擊將更密集，阿拉伯各國5日都回報攔截來自伊朗的飛彈和無人機，伊朗也聲稱擊中波斯灣的一艘油輪，亞塞拜然更成為最新一個遭攻擊的國家。

亞洲各國燃料出口

北約4日擊落從伊朗射向土耳其的飛彈，伊朗否認。美國和以色列也持續空襲伊朗，五角大廈正著眼以烏克蘭攔截無人機反制伊朗攻勢。

伊朗官方通訊社報導，伊朗副外長塔赫特–拉凡奇表示，伊朗之前在與美國談判時表示，若獲得一些良好回報，準備處理掉高濃縮鈾的庫存，使國際油價漲幅從3%縮小至1%，亞股也在低接買盤支撐下強彈，韓股5日大漲9.6%。

但這場衝突拉長已加劇能源供應緊張。路透報導，卡塔爾能源4日已完全關閉LNG產線，至少兩周後才會重啟，而重啟後，還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲LNG供應。分析師指出，另外兩大LNG生產國：美國與澳洲產能已接近滿載，多數供應都被長期合約鎖住，能抵銷卡達暫停生產所損失供應的閒置產能不多。

同時，從美國運油到亞洲的超級油輪租金4日飆破2,900萬美元，創歷史新高。

彭博資訊報導，中國大陸國家發改委官員已會見當地煉油業者高層，口頭要求立即暫停出口成品油，包括要求停止簽署新合約，並與已達成交運協議的客戶協商取消交貨，日本煉油廠也正要求政府釋出戰略儲油，越南5日起大幅調漲汽油零售價格近10%，泰國也尋求擴增LNG供應。

此外，新加坡航空燃料價格4日已漲至每桶221美元，比2月27日美伊爆發衝突前飆漲一倍多，歐洲航空燃料價格同期大漲53%至2022年來最高，已促使航空業者與船運商大買石油選擇權對油價避險，尤其是看漲油價的買權。

中東衝突升級已使當地化肥廠停產，可能在印度、中國大陸、澳洲及印尼等糧食生產國，在即將進入主要糧食作物播種季之際，面臨氮肥和磷肥等植物營養素供應壓力。

荷莫茲海峽封閉也威脅全球多達9%的鋁供應，尤其是印度、中國大陸、東南亞及歐洲等國的貨源。