聽新聞
博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁。（路透）
晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

陳福陽在4日分析師會議上表示：「我們已清楚掌握到2027年光是來自晶片的AI營收就超過1,000億美元的路徑。我們也已經確保達成這項目標所需的供應鏈。」

博通預期，本季度AI晶片營收將達107億美元，因此，若要達全年銷售額1,000億美元的水準，將是一大躍進。

陳福陽在會議中也說，他預期OpenAI將於明年開始部署與與博通共同開發的第一代自研晶片，算力將超過1 GW。此外，他說市場對Google TPU的需求強勁，並將在2027年進一步加速。博通計劃今年向使用Google TPU的Anthropic出貨，算力達1 GW，2027年將超過3 GW。

陳福陽近來持續將博通發展重心與AI緊密結合。儘管輝達仍是AI加速器龍頭，但博通已將自身定位為客製化晶片的替代選擇。博通的AI晶片產品涵蓋加速器與網路晶片。

博通同時公布優於預期的本季財測，並宣布多達100億美元的庫藏股計畫。

展望截至5月3日止的會計年度第2季（本季），預期營收約220億美元，高於分析師平均預估的205億美元；預估調整後毛利率為68%，高於分析師預估的66%。

博通上月表示，預期到2027年將銷售至少100萬顆基於其堆疊式設計技術的新款晶片，這項新產品與銷售目標可能代表價值數十億美元的潛在營收來源。

近年來，博通的估值大幅攀升，部分受惠於為OpenAI與Anthropic等公司打造客製化AI晶片的交易。此外，博通的前景也受惠於市場對Google張量處理器（TPU）的興趣升高。博通協助這家Google開發TPU。此外，博通已出貨新一代處理器的首批產品，並表示今年將有約六家客戶採用。

回顧上季（截至2月1日的三個月），博通營收年增29%至193億美元，剔除部分項目後每股獲利2.05美元。分析師原預估營收為193億美元，每股獲利2.03美元。

博通表示，上季AI營收年增逾一倍至84億美元，成長速度比公司預期快。陳福陽在聲明中指出，這一成長「由客製化AI加速器與AI網路設備的強勁需求所帶動」。

輝達 博通 分析師

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

字母公司（Alphabet）旗下的Google，正針對其應用程式市集Play商店推出新規範，將調降手續費並允許外部支付方式，以緩解美國的反托辣斯訴訟疑慮，並遵守歐洲等地的新監管規範。

Meta擬用自製晶片訓練模型

臉書母公司Meta Platforms近期與多家頂尖晶片製造商達成大型晶片採購協議，同時仍在計劃發展自家的客製化晶片，要用自研晶片來訓練未來的人工智慧（AI）模型。

