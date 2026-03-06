博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

陳福陽在4日分析師會議上表示：「我們已清楚掌握到2027年光是來自晶片的AI營收就超過1,000億美元的路徑。我們也已經確保達成這項目標所需的供應鏈。」

博通預期，本季度AI晶片營收將達107億美元，因此，若要達全年銷售額1,000億美元的水準，將是一大躍進。

陳福陽在會議中也說，他預期OpenAI將於明年開始部署與與博通共同開發的第一代自研晶片，算力將超過1 GW。此外，他說市場對Google TPU的需求強勁，並將在2027年進一步加速。博通計劃今年向使用Google TPU的Anthropic出貨，算力達1 GW，2027年將超過3 GW。

陳福陽近來持續將博通發展重心與AI緊密結合。儘管輝達仍是AI加速器龍頭，但博通已將自身定位為客製化晶片的替代選擇。博通的AI晶片產品涵蓋加速器與網路晶片。

博通同時公布優於預期的本季財測，並宣布多達100億美元的庫藏股計畫。

展望截至5月3日止的會計年度第2季（本季），預期營收約220億美元，高於分析師平均預估的205億美元；預估調整後毛利率為68%，高於分析師預估的66%。

博通上月表示，預期到2027年將銷售至少100萬顆基於其堆疊式設計技術的新款晶片，這項新產品與銷售目標可能代表價值數十億美元的潛在營收來源。

近年來，博通的估值大幅攀升，部分受惠於為OpenAI與Anthropic等公司打造客製化AI晶片的交易。此外，博通的前景也受惠於市場對Google張量處理器（TPU）的興趣升高。博通協助這家Google開發TPU。此外，博通已出貨新一代處理器的首批產品，並表示今年將有約六家客戶採用。

回顧上季（截至2月1日的三個月），博通營收年增29%至193億美元，剔除部分項目後每股獲利2.05美元。分析師原預估營收為193億美元，每股獲利2.03美元。

博通表示，上季AI營收年增逾一倍至84億美元，成長速度比公司預期快。陳福陽在聲明中指出，這一成長「由客製化AI加速器與AI網路設備的強勁需求所帶動」。