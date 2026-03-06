聽新聞
投資人預期 伊朗還會干擾荷莫茲海峽60天

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

情報人士和軍事分析師指出，伊朗無人機襲擊可能使荷莫茲海峽航運受阻好幾個月，從中東到中國大陸這條基準航線的遠期運費協議（FFA）來看，投資人預期該航線將受擾60天左右。

彭博資訊指出，Marex數據顯示，在中東衝突爆發後，從沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura）運往大陸寧波港的TD3C超大型油輪（VLCC）航線，1個月期與2個月期遠期運費協議成本都大漲，3個月期合約卻下跌，暗示投資人認為中東航運條件可能還會受擾60天，之後有望相對改善。

在美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，伊朗已向與華府結盟的波灣國家發射數百枚導彈及上千架無人機，並威脅攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，致使行經該海峽的保費暴漲，船商紛紛選擇繞道，許多貨櫃輪與油輪也卡在當地進退維谷。

荷莫茲海峽受威脅程度能否降低，取決於伊朗攻擊還能維持多久。各界對伊朗導彈庫存的估算差異甚大，以色列軍方估算為2,500枚，其他分析師認為約6,000枚，導彈發射裝置也是另一個關鍵牽制因素。

航線 分析師 導彈

延伸閱讀

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

相關新聞

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

字母公司（Alphabet）旗下的Google，正針對其應用程式市集Play商店推出新規範，將調降手續費並允許外部支付方式，以緩解美國的反托辣斯訴訟疑慮，並遵守歐洲等地的新監管規範。

Meta擬用自製晶片訓練模型

臉書母公司Meta Platforms近期與多家頂尖晶片製造商達成大型晶片採購協議，同時仍在計劃發展自家的客製化晶片，要用自研晶片來訓練未來的人工智慧（AI）模型。

