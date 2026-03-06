投資人預期 伊朗還會干擾荷莫茲海峽60天

情報人士和軍事分析師指出，伊朗無人機襲擊可能使荷莫茲海峽航運受阻好幾個月，從中東到中國大陸這條基準航線的遠期運費協議（FFA）來看，投資人預期該航線將受擾60天左右。

彭博資訊指出，Marex數據顯示，在中東衝突爆發後，從沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura）運往大陸寧波港的TD3C超大型油輪（VLCC）航線，1個月期與2個月期遠期運費協議成本都大漲，3個月期合約卻下跌，暗示投資人認為中東航運條件可能還會受擾60天，之後有望相對改善。

在美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，伊朗已向與華府結盟的波灣國家發射數百枚導彈及上千架無人機，並威脅攻擊行經荷莫茲海峽的船舶，致使行經該海峽的保費暴漲，船商紛紛選擇繞道，許多貨櫃輪與油輪也卡在當地進退維谷。

荷莫茲海峽受威脅程度能否降低，取決於伊朗攻擊還能維持多久。各界對伊朗導彈庫存的估算差異甚大，以色列軍方估算為2,500枚，其他分析師認為約6,000枚，導彈發射裝置也是另一個關鍵牽制因素。