塞港重演 全球運能估減10%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰爭擴大，中東各國港口外海開始停泊想要進港的船舶，重演多年前疫情時期塞港現象，業界推估，困在中東外海船舶不斷增加，最少要等一、兩周以上，估計全球船舶運能急減10%左右。

業界評估，全球船舶運能大幅減少，艙位供給減少將直接推升運價；再者，中東地區大部分物資都仰賴進口，若戰事拉長，停戰後恐出現報復性需求，屆時將出現搶艙效應，運價將再被推升。

在中東塞港效應下，上海國際能源交易中心（INE）歐線集運指數期貨（EC）連續多天飆漲達50%；另外，貨櫃航商也喊出3月10日起北美線調漲500-1,000美元，且隨著戰事拉長，運價恐逐步走高。

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，中東各國部分港口雖然還能運作，但船舶怕被戰火波及都不敢靠港，只能在外海等待局勢明朗，中東外海等待進港船舶已出現大排長龍景象。

物流業者分析，今年航運產業不確定因素很多，除了美國關稅變動持續中，俄烏戰爭一直無法停火，美國跟伊朗戰事陷入膠著，地緣政治問題短期無解，運價變動幅度會很大。

地緣政治 美國 中東

相關新聞

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

字母公司（Alphabet）旗下的Google，正針對其應用程式市集Play商店推出新規範，將調降手續費並允許外部支付方式，以緩解美國的反托辣斯訴訟疑慮，並遵守歐洲等地的新監管規範。

Meta擬用自製晶片訓練模型

臉書母公司Meta Platforms近期與多家頂尖晶片製造商達成大型晶片採購協議，同時仍在計劃發展自家的客製化晶片，要用自研晶片來訓練未來的人工智慧（AI）模型。

