塞港重演 全球運能估減10%
美伊戰爭擴大，中東各國港口外海開始停泊想要進港的船舶，重演多年前疫情時期塞港現象，業界推估，困在中東外海船舶不斷增加，最少要等一、兩周以上，估計全球船舶運能急減10%左右。
業界評估，全球船舶運能大幅減少，艙位供給減少將直接推升運價；再者，中東地區大部分物資都仰賴進口，若戰事拉長，停戰後恐出現報復性需求，屆時將出現搶艙效應，運價將再被推升。
在中東塞港效應下，上海國際能源交易中心（INE）歐線集運指數期貨（EC）連續多天飆漲達50%；另外，貨櫃航商也喊出3月10日起北美線調漲500-1,000美元，且隨著戰事拉長，運價恐逐步走高。
伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，中東各國部分港口雖然還能運作，但船舶怕被戰火波及都不敢靠港，只能在外海等待局勢明朗，中東外海等待進港船舶已出現大排長龍景象。
物流業者分析，今年航運產業不確定因素很多，除了美國關稅變動持續中，俄烏戰爭一直無法停火，美國跟伊朗戰事陷入膠著，地緣政治問題短期無解，運價變動幅度會很大。
