聽新聞
0:00 / 0:00

川普提名華許接掌Fed

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

Fed現任主席鮑爾任期5月15日將結束，根據白宮公告，華許接替鮑爾後現任理事米倫將卸任。不過，值得注意的是，共和黨籍參議院銀行委員會成員提利斯曾矢言在司法部完成調查鮑爾前，將封殺所有Fed主席提名。如果缺少提利斯這票，共和黨將無法否決民主黨團結一致的反對。

即便華許能克服在參議院獲得提名確認面臨的阻礙，說服同事支持降息可能也是場硬仗。最新經濟數據顯示美國勞動市場逐漸回穩，通膨持續高於目標，Fed許多決策官員支持等到通膨降溫才繼續降息，目前市場押注Fed至少7月前都不會降息。

根據Fed 4日公布的褐皮書調查，美國大多數地區經濟活動近幾周以微弱至溫和速度成長，儘管企業尋求借助人工智慧（AI）提高效率，就業水準仍大致持平。調查也顯示，經濟充滿不確定性、價格敏感度上升和收入較低消費者削減支出，已打壓許多地區銷售。

人工智慧 民主黨 共和黨

延伸閱讀

華許獲川普提名出任Fed主席 降息仍面臨挑戰

美國聯準會警告 經濟不確定性衝擊消費者信心

柏瑞投信：特別股評價面 仍具吸引力

美國小非農就業 優於預期

相關新聞

能源緊張！卡達關天然氣產線 航運業大買石油選擇權避險

美國、以色列與伊朗戰事進入第六天，衝突擴大，致使能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（LNG）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠也傳出呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者，正大買石油選擇權以規避行情續漲風險。

老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

博通大躍進 財報、財測雙喜 將啟動100億美元庫藏股計畫

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額突破1,000億美元，意味著將大舉進軍目前由輝達（NVIDIA）主導的市場領域。消息激勵博通股價5日早盤漲逾2%。

Google 應用程式商店大改革 緩解美國反托辣斯訴訟疑慮

字母公司（Alphabet）旗下的Google，正針對其應用程式市集Play商店推出新規範，將調降手續費並允許外部支付方式，以緩解美國的反托辣斯訴訟疑慮，並遵守歐洲等地的新監管規範。

Meta擬用自製晶片訓練模型

臉書母公司Meta Platforms近期與多家頂尖晶片製造商達成大型晶片採購協議，同時仍在計劃發展自家的客製化晶片，要用自研晶片來訓練未來的人工智慧（AI）模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。