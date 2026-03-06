川普提名華許接掌Fed

美國總統川普4日正式提名聯準會（Fed）前理事華許接掌Fed，朝安插對降息持友善態度的Fed主席再邁進一步。然而，無論是華許重返Fed之路，還是確認成為Fed主席後能否滿足川普降息期望，目前都面臨巨大挑戰。

Fed現任主席鮑爾任期5月15日將結束，根據白宮公告，華許接替鮑爾後現任理事米倫將卸任。不過，值得注意的是，共和黨籍參議院銀行委員會成員提利斯曾矢言在司法部完成調查鮑爾前，將封殺所有Fed主席提名。如果缺少提利斯這票，共和黨將無法否決民主黨團結一致的反對。

即便華許能克服在參議院獲得提名確認面臨的阻礙，說服同事支持降息可能也是場硬仗。最新經濟數據顯示美國勞動市場逐漸回穩，通膨持續高於目標，Fed許多決策官員支持等到通膨降溫才繼續降息，目前市場押注Fed至少7月前都不會降息。

根據Fed 4日公布的褐皮書調查，美國大多數地區經濟活動近幾周以微弱至溫和速度成長，儘管企業尋求借助人工智慧（AI）提高效率，就業水準仍大致持平。調查也顯示，經濟充滿不確定性、價格敏感度上升和收入較低消費者削減支出，已打壓許多地區銷售。