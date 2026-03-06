老美動用退休福利帳戶日增 財務壓力愈來愈重

動用退休金存款應急的美國民眾正日益增加，這反映出美國勞工的財務狀況正出現分歧，雖然多數人仍過得很好，但有些人正面臨更大財務壓力。

先鋒集團（Vanguard）表示，在委託該集團管理401k退休福利計畫帳戶的近500萬名美國勞工中，去年有破紀錄的6%勞工進行緊急需求提領，比率高於2024年的4.8%，也高於疫情前平均的約2%。

隨著金融市場大漲，勞工存入401k帳戶的金額已不斷增加，帳戶餘額也已飆升至歷來新高。同時，隨著愈來愈多人存款在401k退休計畫，退休金帳戶也正日益成為民眾財務出狀況時的重要救命索。

先鋒集團表示，自從2018年美國國會刪除需先申請401k貸款的規定、使緊急提款可更容易動用以來，動用緊急提款的勞工比率已連第六年上升。

去年動用緊急提款的最主要原因是避免喪失抵押品贖回權和被逐出住所，以及支付醫療支出；提款金額中位數為1,900美元。

拖欠債務的美國民眾正在日益增加，債務類型包括多種抵押貸款，使他們面臨喪失抵押品贖回權的風險。向貸款諮詢機構尋求協助的客戶平均收入也正在不斷上升。儘管如此，美國的失業率卻依然偏低，消費者支出也持續穩健。

近年來，美國國會也擴大了可允許進行緊急提領的理由範圍。在2022年的立法下，國會賦予了雇主彈性空間，可允許家暴和聯邦政府宣布之災難的受害者進行緊急提領。

該法也允許民眾可每三年一次免罰款提領1,000美元，且若民眾將提出來的錢再存回去，隔年則可再次提領。

另一個推升緊急提領比率的因素是自動加入計畫的普及。由於這讓更多勞工加入401k退休帳戶，有存款可提的民眾也就更多（雖然勞工可選擇不自動加入，但許多人忘了這麼做）。

在使用先鋒401k管理服務的約1,300家企業中，會自動幫員工加入計畫的去年有61%，高於2013年的34%。