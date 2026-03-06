加密幣打入金融體系跨步 無需透過銀行中介即可轉帳

加密幣交易所Kraken旗下的銀行部門已獲准存取聯準會（Fed）的支付系統，創下美國數位銀行首例，顯示加密產業正進一步打進主流金融體系。

Kraken Financial表示，已獲准在Fed開立「主帳戶」（master account），直接連上核心的美國支付系統，例如Fedwire，如此一來即無需透過銀行中介，可為機構客戶提供更便捷的資金轉帳服務，同時降低營運複雜性和成本。

Kraken的主帳戶用途有限，不像商業銀行擁有完整的主帳戶，可享林林總總的完整服務，例如存放在央行的準備金可生息。

不過，此舉對數位資產產業而言仍是一大勝利，顯示加密產業愈來愈整合至傳統市場，並吸引更多機構投資人。

向來力挺加密產業的懷俄明州共和黨籍參議員魯明斯宣稱，這項發展「是數位資產史上的分水嶺里程碑」。

美國總統川普重返白宮後，加密產業展望大放光明。川普曾信誓旦旦要把美國打造成「世界加密首都」，一反前任拜登政府對數位資產冷淡的態度。

川普已安插對加密產業友善的監管官員，並推動立法訂定監管法律框架，川普的兒子和部屬也經營私人的加密事業。

擁有Fed主帳戶後，Kraken Financial便可直接連上Fedwire。這個重要的銀行間支付系統每天平均處理超過4兆美元的資金轉帳。此帳戶初期獲准使用一年，可分階段推出服務，以支援Kraken機構客戶的活動打頭陣。

Kraken母公司Payward共同執行長賽提說：「這個里程碑標誌著加密基礎設施與主權金融軌道匯流。有了Fed主帳戶，我們的營運不再只是美國銀行體系的周邊參與者，而是直接與金融機構連結。」

創立於2011年的Kraken除經營一個大型加密幣交易所之外，也兼營支付、機構數位資產交易等事業，並積極投資擴大用戶基礎。去年11月上輪募資順利，公司估值達到200億美元，並已提出首次公開發行股票（IPO）計畫。

銀行團體則批評這項決定。傳統銀行業向來反對加密公司取得Fed主帳戶，理由是對加密幣用於洗錢的防護措施不足，而且這些加密公司受到的監管也不像銀行那般嚴格。

銀行政策研究所（BPI）監管事務主管帕里頓說，這項決定未把透明性納入審核過程，也未顧及風險緩解因素，以因應可能產生的重大風險。