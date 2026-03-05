快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市5日早盤走跌。路透
美國股市5日早盤走跌。路透

美國股市5日早盤走跌，未延續前市漲勢，道瓊工業指數挫跌逾400點，大型晶片製造商博通（Broadcom）股價在上季財報亮眼帶動下最多上揚逾4%。

道瓊指數5日早盤跌409.77點或0.84%，報48,329.64點，標普500指數跌0.45%至6,838.5點，那斯達克綜合指數跌0.32%；追蹤30檔晶片股的費城半導體指數約跌0.7%，台積電ADR也跌0.7%左右。

博通股價5日早盤最多漲4.2%，報330.88美元。博通公布2月1日止的2026年度第1季營收比一年前成長29%至193.1億美元，每股盈餘（EPS）為2.05美元，雙雙優於市場預期。展望第2季，博通預估經調整後毛利率將達到68%，高於市場預估的66%。

經濟數據方面，美國勞工部5日公布，2月28日止一周首次請領失業救濟金人數為21.3萬人，與前一周持平，低於經濟學家原本預估的21.5萬人。另據Challenger, Gray & Christmas公司同日公布的報告，美國雇主2月宣布裁員4萬8,307人，比1月大減55%，和一年前相比則下滑72%。

博通 美國 道瓊指數

延伸閱讀

009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

博通財報／財測亮麗盤後飆5% 陳福陽：2027年AI晶片營收衝1,000億美元

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

相關新聞

金價漲不停？印度大亨手握16噸黃金 直言未來將持續走高

去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。《彭博》報導，一手打造全球最大家族珠寶商之一的印度大亨Joy...

巴克萊：雇用AI人才多寡將影響企業今年股債表現 這些公司有受擾風險

巴克萊銀行指出，今年雇用愈多人工智慧（AI）專業人才的企業，股債表現將會愈好。

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

美國股市5日早盤走跌，未延續前市漲勢，道瓊工業指數挫跌逾400點，大型晶片製造商博通（Broadcom）股價在上季財報亮眼帶動下最多上揚逾4%。

不靠荷莫茲海峽運輸…煤價卻飆至2年來最高 台日韓歐電力公司急跳腳

煤價5日躍升至逾兩年來最高價位，因為美伊戰爭觸動天然氣價格勁揚，迫使歐洲和東北亞公用事業公司急於另覓額外供應源，以維持電廠運轉。

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要...

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。