美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

美國股市5日早盤走跌，未延續前市漲勢，道瓊工業指數挫跌逾400點，大型晶片製造商博通（Broadcom）股價在上季財報亮眼帶動下最多上揚逾4%。

道瓊指數5日早盤跌409.77點或0.84%，報48,329.64點，標普500指數跌0.45%至6,838.5點，那斯達克綜合指數跌0.32%；追蹤30檔晶片股的費城半導體指數約跌0.7%，台積電ADR也跌0.7%左右。

博通股價5日早盤最多漲4.2%，報330.88美元。博通公布2月1日止的2026年度第1季營收比一年前成長29%至193.1億美元，每股盈餘（EPS）為2.05美元，雙雙優於市場預期。展望第2季，博通預估經調整後毛利率將達到68%，高於市場預估的66%。

經濟數據方面，美國勞工部5日公布，2月28日止一周首次請領失業救濟金人數為21.3萬人，與前一周持平，低於經濟學家原本預估的21.5萬人。另據Challenger, Gray & Christmas公司同日公布的報告，美國雇主2月宣布裁員4萬8,307人，比1月大減55%，和一年前相比則下滑72%。