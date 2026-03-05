快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

金價漲不停？印度大亨手握16噸黃金 直言未來將持續走高

香港01／ 撰文／張偉倫
去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。圖／路透
去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。圖／路透

去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。《彭博》報導，一手打造全球最大家族珠寶商之一的印度大亨Joy Alukkas認為，受到地緣政治和經濟風險的影響，未來幾年金價將繼續走高。

美國對伊朗發動攻擊，隨後杜拜意外遭到無人機報覆性攻擊，擊中了該市機場和地標級帆船酒店，只是其中之一。

地緣政局助推金價上揚

這位Joyalukkas集團的老板在杜拜接受訪問時表示，每當世界局勢緊張時，人們自然會湧向黃金尋求避險。在他訪問杜拜期間，正好發生襲擊事件。他說，未來兩到三年內，除非世界整體形勢，特別是美國經濟和更廣泛的地緣政治局勢出現真正的改善，否則金價不會出現實質性的回調。金價可能會有波動，但總體趨勢仍是向上。

這些評論凸顯全球一些最大的黃金囤積者如何看待近期的金價波動。金價一年內飆漲超過75%，突破每盎司5,000美元，並在今年1月創下紀錄高點。69歲的Alukkas表示，他在阿聯酋、印度、美國和其他地區的近200家門市擁有近16,000公斤的黃金庫存。

Alukkas表示，金價上漲時，他的持倉價值也跟著上漲，當中部份持倉是經過數十年積累。這種長期持有歷史使他能夠抵御10%到20%的波動。但另一方面，他也必須以今天的更高價格購入黃金。

這位身家達到58億美元的富豪表示﹕「營運資金增加了，每次補充庫存的成本也更高了」。

延伸閱讀：

金價反彈 紐約期金揚逾4% 期銀飆近9%｜商品期貨

金價重上5000美元 紫金及招金等金礦股上揚 紐約期銀飆逾4%

文章授權轉載自《香港01》

印度 金價 黃金

相關新聞

金價漲不停？印度大亨手握16噸黃金 直言未來將持續走高

去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。《彭博》報導，一手打造全球最大家族珠寶商之一的印度大亨Joy...

巴克萊：雇用AI人才多寡將影響企業今年股債表現 這些公司有受擾風險

巴克萊銀行指出，今年雇用愈多人工智慧（AI）專業人才的企業，股債表現將會愈好。

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

美國股市5日早盤走跌，未延續前市漲勢，道瓊工業指數挫跌逾400點，大型晶片製造商博通（Broadcom）股價在上季財報亮眼帶動下最多上揚逾4%。

不靠荷莫茲海峽運輸…煤價卻飆至2年來最高 台日韓歐電力公司急跳腳

煤價5日躍升至逾兩年來最高價位，因為美伊戰爭觸動天然氣價格勁揚，迫使歐洲和東北亞公用事業公司急於另覓額外供應源，以維持電廠運轉。

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要...

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。