捷克斯柯達汽車75億蓋新電池廠 強化在地生產韌性

中央社／ 布拉格5日專電

捷克汽車廠斯柯達（Škoda Auto）近期投資2.05億歐元（約新台幣75.7億元），在捷克總部建設一座新的電動車電池模組組裝工廠，每年可生產33.5萬套電池系統，成為福斯汽車集團（Volkswagen）最大的電池系統製造商。

根據捷克新聞通訊社（CTK）報導，這座新工廠建在距離首都布拉格50公里的姆拉達博萊斯拉夫（Mladá Boleslav），因斯柯達的總部位於此，這座城鎮又被稱為「汽車之城」。

斯柯達於2024年8月開始建設新廠，新廠位在主廠區外，占地5萬5000平方公尺，生產線每分鐘組裝一套電池系統，每天超過1100套，自動化率約為84%。工廠配備131台工業機器人，並將僱用600名員工。

據捷克新聞通訊社的引述，斯柯達董事會主席澤爾默（Klaus Zellmer）說：「透過啟用新的電池系統組裝線，我們將大規模實現電池生產本地化，強化更具韌性和競爭力的歐洲價值鏈，並進一步推動電動車普及。」

這座新工廠是福斯汽車集團第一個在歐洲生產「電池單體直組模組」（cell-to-pack）的工廠。此類電池模組主要用於大規模生產的電動車，具更高的耐用性、製造更簡便且成本更低，並使用標準化的磷酸鋰鐵（LFP）電池單體。

斯柯達生產與物流主管迪克（Andreas Dick）表示，啟動cell-to-pack電池系統生產是將製造過程中的重要部分，轉移到自家工廠的關鍵一步。

斯柯達指出，採用此技術並自行生產，將使電池生產成本降低約30%。首批電池於去年8月完成，這些電池系統將主要用於捷克總部生產的車型，也將供應集團其他工廠。

生產零部件規劃主管內梅茨（Petr Němec）告訴捷克新聞通訊社，「我們希望年底前達到最大產能」，目前生產處於單班制，年底將改為3班制。

根據車廠資料，斯柯達汽車去年在全球生產106.5萬輛汽車，年增15%。在姆拉達博萊斯拉夫的工廠去年共組裝超過32.9萬套採用MEB電動車平台的車型。

