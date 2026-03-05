巴克萊：雇用AI人才多寡將影響企業今年股債表現 這些公司有受擾風險

巴克萊銀行指出，今年雇用愈多人工智慧（AI）專業人才的企業，股債表現將會愈好。

該銀行把企業所開出的AI專才和AI通才職缺比率，與其業界平均做比較，接著再把AI專才招募比率與企業2026年的股票和債券報酬率比較。

結果發現，招募比率低於業界平均的企業，股債報酬率往往也不佳。那些招募比率是業界平均的至少0.9倍以下的企業，平均股票報酬率為負19%、債券超額報酬率則為負0.79%。

那些最不受到AI顛覆影響、或者AI專才招募比率遠高於業界平均的企業，股債表現也將超越業界。那些招募比率是業界平均1.4倍的企業，今年債券超額報酬率為負0.11%，高於高評級債券指數和垃圾債指數的負0.4%和負0.3%。

巴克萊策略師4日報告表示：「專業技能是衡量AI採納程度的一個比較好指標。AI專才招募比率低於中位數水準、且員工人均銷售額比率偏低的企業，將被視為其業界內最脆弱的一群。」

巴克萊承認，「這樣分析這個複雜議題過於簡化」，而且有些企業可能是使用企業級AI解決方案，而非雇用專家。但該銀行仍根據企業的雇用模式，舉出一系列可能暴露於被AI擾亂風險的企業，包括CrowdStrike、Workday和IBM。

CrowdStrike發言人表示，「這份報告存在根本缺陷，仰賴其作者所說的『簡化』分析，用膚淺的職缺指標來扭曲CrowdStrike的AI領導地位，忽視我們在AI順風加速下呈現的第4季亮眼財報」。