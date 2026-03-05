快訊

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2028盧張合作？藍二都團隊會師 邱奕勝喊：未來由盧秀燕、張善政領軍

巴克萊：雇用AI人才多寡將影響企業今年股債表現 這些公司有受擾風險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
巴克萊銀行指出，今年雇用愈多人工智慧（AI）專業人才的企業，股債表現將會愈好。路透
巴克萊銀行指出，今年雇用愈多人工智慧（AI）專業人才的企業，股債表現將會愈好。

該銀行把企業所開出的AI專才和AI通才職缺比率，與其業界平均做比較，接著再把AI專才招募比率與企業2026年的股票和債券報酬率比較。

結果發現，招募比率低於業界平均的企業，股債報酬率往往也不佳。那些招募比率是業界平均的至少0.9倍以下的企業，平均股票報酬率為負19%、債券超額報酬率則為負0.79%。

那些最不受到AI顛覆影響、或者AI專才招募比率遠高於業界平均的企業，股債表現也將超越業界。那些招募比率是業界平均1.4倍的企業，今年債券超額報酬率為負0.11%，高於高評級債券指數和垃圾債指數的負0.4%和負0.3%。

巴克萊策略師4日報告表示：「專業技能是衡量AI採納程度的一個比較好指標。AI專才招募比率低於中位數水準、且員工人均銷售額比率偏低的企業，將被視為其業界內最脆弱的一群。」

巴克萊承認，「這樣分析這個複雜議題過於簡化」，而且有些企業可能是使用企業級AI解決方案，而非雇用專家。但該銀行仍根據企業的雇用模式，舉出一系列可能暴露於被AI擾亂風險的企業，包括CrowdStrike、Workday和IBM。

CrowdStrike發言人表示，「這份報告存在根本缺陷，仰賴其作者所說的『簡化』分析，用膚淺的職缺指標來扭曲CrowdStrike的AI領導地位，忽視我們在AI順風加速下呈現的第4季亮眼財報」。

報酬率 AI 債券

相關新聞

不靠荷莫茲海峽運輸…煤價卻飆至2年來最高 台日韓歐電力公司急跳腳

煤價5日躍升至逾兩年來最高價位，因為美伊戰爭觸動天然氣價格勁揚，迫使歐洲和東北亞公用事業公司急於另覓額外供應源，以維持電廠運轉。

伊朗曾提議「清除鈾庫存」 消息引發美股期指回平盤、油價漲幅收斂

伊朗國營通訊社IRNA引述副外交部長塔赫特–拉萬奇的說法報導，在近期的核子談判中，伊朗曾向美國表示，其高濃度鈾庫存「是我們的實質成果，若能獲得一些回報，我們已準備好清除它」。

金價漲不停？印度大亨手握16噸黃金 直言未來將持續走高

去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。《彭博》報導，一手打造全球最大家族珠寶商之一的印度大亨Joy...

巴克萊銀行指出，今年雇用愈多人工智慧（AI）專業人才的企業，股債表現將會愈好。

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要...

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創...

