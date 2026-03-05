聽新聞
伊朗曾提議「清除鈾庫存」 消息引發美股期指回平盤、油價漲幅收斂
伊朗國營通訊社IRNA引述副外交部長塔赫特–拉萬奇的說法報導，在近期的核子談判中，伊朗曾向美國表示，其高濃度鈾庫存「是我們的實質成果，若能獲得一些回報，我們已準備好清除它」。
消息一出，標普500期指5日盤前從下跌0.5%回到平盤附近；歐股上漲3%，國際原油價格則將漲幅回吐，布蘭特原油期貨報近81.5美元。美元升值0.1%。
在美伊戰爭開打前，美國與伊朗進行過三輪核子談判。
