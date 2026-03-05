伊朗曾提議「清除鈾庫存」 消息引發美股期指回平盤、油價漲幅收斂

伊朗國營通訊社IRNA引述副外交部長塔赫特–拉萬奇的說法報導，在近期的核子談判中，伊朗曾向美國表示，其高濃度鈾庫存「是我們的實質成果，若能獲得一些回報，我們已準備好清除它」。

2026-03-05 18:13