伊朗曾提議「清除鈾庫存」 消息引發美股期指回平盤、油價漲幅收斂

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股期指5日盤前一度跌0.4%，在傳出伊朗曾提議清除高濃度鈾庫存的消息後，迅速拉升，幾乎快回到平盤。法新社
美股期指5日盤前一度跌0.4%，在傳出伊朗曾提議清除高濃度鈾庫存的消息後，迅速拉升，幾乎快回到平盤。法新社

伊朗國營通訊社IRNA引述副外交部長塔赫特–拉萬奇的說法報導，在近期的核子談判中，伊朗曾向美國表示，其高濃度鈾庫存「是我們的實質成果，若能獲得一些回報，我們已準備好清除它」。

消息一出，標普500期指5日盤前從下跌0.5%回到平盤附近；歐股上漲3%，國際原油價格則將漲幅回吐，布蘭特原油期貨報近81.5美元。美元升值0.1%。

在美伊戰爭開打前，美國與伊朗進行過三輪核子談判。

油價 伊朗 美國 石油 標普

相關新聞

美伊戰火衝擊「賣美股、買亞股」策略 但台積電等企業仍有這個護身符

伊朗戰爭迫使投資人重新審視其獲利最豐的股票策略，那就是「賣美股、買亞股」，有些人認為，這套策略可能已行不通。

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

沒人知道伊朗衝突究竟還會持續多久，投資人不得不思索，若想預測市場走勢，該參考四年前爆發的俄烏戰爭，還是1990年代的波斯灣戰爭？

「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光

儘管Netflix在收購華納兄弟探索（WBD）的競爭中敗給派拉蒙（Paramount），但美國總統川普仍持續看好Netflix的財務穩定性，並已在其個人投資組合中增持這家串流媒體巨擘的債券。

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要...

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創...

