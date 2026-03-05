聽新聞
中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口
中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要煉油企業暫停柴油和汽油出口。
法新社報導，中國是石油淨進口國，為多個仰賴至關重要荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸運能源的亞洲主要經濟體之一。目前這個海峽的航運已經受阻。
根據分析公司Kpler數據，去年中國直接海運原油進口總量有57%來自中東。
彭博引述未具名知情人士指出，中國最高經濟規劃機構國家發展和改革委員會的官員已經會見各大煉油企業的代表，「口頭要求立即暫時停止成品油出口」。
報導指出，「這些煉油企業被要求停止簽署新合約，並協商取消已經約定的出貨」。
中國外交部發言人在例行記者會中被問及此事時，否認知悉暫停出口的事。
彭博報導，中國石油、中國石化、中國海洋石油、中化集團及民營企業浙江石油化工定期從政府取得燃料出口配額。
這些企業都沒有回應法新社的置評請求。
