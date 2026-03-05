快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中央社／ 北京5日綜合外電報導
中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博引述未具名消息人士報導，大陸已經要求主要煉油企業暫停柴油和汽油出口。 中新社
中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博引述未具名消息人士報導，大陸已經要求主要煉油企業暫停柴油和汽油出口。 中新社

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要煉油企業暫停柴油和汽油出口。

法新社報導，中國是石油淨進口國，為多個仰賴至關重要荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸運能源的亞洲主要經濟體之一。目前這個海峽的航運已經受阻。

根據分析公司Kpler數據，去年中國直接海運原油進口總量有57%來自中東。

彭博引述未具名知情人士指出，中國最高經濟規劃機構國家發展和改革委員會的官員已經會見各大煉油企業的代表，「口頭要求立即暫時停止成品油出口」。

報導指出，「這些煉油企業被要求停止簽署新合約，並協商取消已經約定的出貨」。

中國外交部發言人在例行記者會中被問及此事時，否認知悉暫停出口的事。

彭博報導，中國石油、中國石化、中國海洋石油、中化集團及民營企業浙江石油化工定期從政府取得燃料出口配額。

這些企業都沒有回應法新社的置評請求。

外交部 石油 原油 能源 中東 伊朗 北京

延伸閱讀

因應中東衝突 路透：北京敦促大陸煉油企業暫停燃料出口

美產油全球第一 為什麼油價還被伊朗牽著走？罩門在這裡

市場觀望 原油未漲破心理關卡

美、伊開火油輪動彈不得 印度液化石油氣恐撐不到2周

相關新聞

美伊戰火衝擊「賣美股、買亞股」策略 但台積電等企業仍有這個護身符

伊朗戰爭迫使投資人重新審視其獲利最豐的股票策略，那就是「賣美股、買亞股」，有些人認為，這套策略可能已行不通。

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

沒人知道伊朗衝突究竟還會持續多久，投資人不得不思索，若想預測市場走勢，該參考四年前爆發的俄烏戰爭，還是1990年代的波斯灣戰爭？

「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光

儘管Netflix在收購華納兄弟探索（WBD）的競爭中敗給派拉蒙（Paramount），但美國總統川普仍持續看好Netflix的財務穩定性，並已在其個人投資組合中增持這家串流媒體巨擘的債券。

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要...

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創...

伊朗曾提議「清除鈾庫存」 消息引發美股期指回平盤、油價漲幅收斂

伊朗國營通訊社IRNA引述副外交部長塔赫特–拉萬奇的說法報導，在近期的核子談判中，伊朗曾向美國表示，其高濃度鈾庫存「是我們的實質成果，若能獲得一些回報，我們已準備好清除它」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。