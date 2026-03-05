快訊

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中央社／ 香港5日綜合外電報導
中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高。 歐新社
中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創高，分析師示警，市場波動可能會持續。

法新社報導，首爾再度成為市場焦點。南韓股市基準股價指數KOSPI過去2日暴跌近20%、即將步入技術性熊市之際，今天吹起反攻號角，盤中勁揚12%，投資人逢低承接，收盤漲勢略為收斂至近10%。

南韓總統李在明今天下令啟動總額680億美元的市場穩定基金，強調有必要緩解中東戰爭引發的金融市場動盪。

亞股今天隨美股漲勢多收高。美國最新公布的民間就業與服務業數據均優於市場預期，為市場捎來正面消息。

東京、香港、上海、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收紅；台北股市收漲逾2%。

美國與以色列上週末空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和多名高官後，德黑蘭展開報復、攻擊周邊國家，引發全球市場過去幾日陷入震盪。

能源市場情報公司Kpler今天表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%，但未完全中斷。

布蘭特與紐約原油期貨價格自2月27日來已飆漲近20%，推升全球通膨上揚壓力，更削弱市場的降息預期。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）警告說真正的推手仍是原油，這是促成近來股市賣壓的導火線。

他說，「布蘭特原油續揚、西德州原油邁向每桶逾70美元，雖尚未出現供給危機，但提醒大家能源仍是全球經濟背後隱形的中央銀行」。

中東戰事衝擊股匯市 南韓啟動680億美元穩定基金

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

亞股報復性大漲！韓股開盤猛烈反彈12% 日經225飆逾2,000點 油價續漲

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

美伊戰火衝擊「賣美股、買亞股」策略 但台積電等企業仍有這個護身符

伊朗戰爭迫使投資人重新審視其獲利最豐的股票策略，那就是「賣美股、買亞股」，有些人認為，這套策略可能已行不通。

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

沒人知道伊朗衝突究竟還會持續多久，投資人不得不思索，若想預測市場走勢，該參考四年前爆發的俄烏戰爭，還是1990年代的波斯灣戰爭？

「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光

儘管Netflix在收購華納兄弟探索（WBD）的競爭中敗給派拉蒙（Paramount），但美國總統川普仍持續看好Netflix的財務穩定性，並已在其個人投資組合中增持這家串流媒體巨擘的債券。

中東戰火能源恐短缺 彭博：大陸要求煉油企業暫停柴油和汽油出口

中東爆發戰爭，使得能源供應面臨短缺風險。彭博（Bloomberg News）今天引述未具名消息人士報導，中國已經要求主要...

市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創...

伊朗曾提議「清除鈾庫存」 消息引發美股期指回平盤、油價漲幅收斂

伊朗國營通訊社IRNA引述副外交部長塔赫特–拉萬奇的說法報導，在近期的核子談判中，伊朗曾向美國表示，其高濃度鈾庫存「是我們的實質成果，若能獲得一些回報，我們已準備好清除它」。

