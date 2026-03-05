市場持續評估中東局勢…連跌3日後亞股多收紅 韓股飆漲近10%

中東戰事引發全球股市連跌3日後，亞股今天強勢反彈、終場多收高，投資人持續評估局勢發展，有關戰事延長的疑慮推升國價油價續創高，分析師示警，市場波動可能會持續。

法新社報導，首爾再度成為市場焦點。南韓股市基準股價指數KOSPI過去2日暴跌近20%、即將步入技術性熊市之際，今天吹起反攻號角，盤中勁揚12%，投資人逢低承接，收盤漲勢略為收斂至近10%。

南韓總統李在明今天下令啟動總額680億美元的市場穩定基金，強調有必要緩解中東戰爭引發的金融市場動盪。

亞股今天隨美股漲勢多收高。美國最新公布的民間就業與服務業數據均優於市場預期，為市場捎來正面消息。

東京、香港、上海、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收紅；台北股市收漲逾2%。

美國與以色列上週末空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和多名高官後，德黑蘭展開報復、攻擊周邊國家，引發全球市場過去幾日陷入震盪。

能源市場情報公司Kpler今天表示，自中東地區爆發戰爭以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%，但未完全中斷。

布蘭特與紐約原油期貨價格自2月27日來已飆漲近20%，推升全球通膨上揚壓力，更削弱市場的降息預期。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）警告說真正的推手仍是原油，這是促成近來股市賣壓的導火線。

他說，「布蘭特原油續揚、西德州原油邁向每桶逾70美元，雖尚未出現供給危機，但提醒大家能源仍是全球經濟背後隱形的中央銀行」。