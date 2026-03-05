美伊戰火衝擊「賣美股、買亞股」策略 但台積電等企業仍有這個護身符

伊朗戰爭迫使投資人重新審視其獲利最豐的股票策略，那就是「賣美股、買亞股」，有些人認為，這套策略可能已行不通。

美伊戰火對亞股造成不成比例的衝擊，部分原因是亞洲地區相當仰賴航經荷莫茲海峽的原油。此外，外界也擔憂，供應鏈震撼未消，可能引發全球景氣降溫，拖累亞洲關鍵的出口業。因此，投資人開始從近期的人工智慧（AI）漲勢獲利了結，過去一年表現優異的韓股與台股受創尤深。

Vantage Global Prime資深市場分析師陳希比（Hebe Chen，音譯）表示，資本不會等到局勢明朗才有動作，而是已開始輪動，本周美元強升，明確指出「聰明錢」的流向，「中國大陸、日本、南韓、台灣是純粹的（能源）進口國，也並無緩衝，使這次原油震撼對亞洲的衝擊程度，遠遠大於西方」。

她也說：「就AI支出的題材來看，停滯性通膨壓力將成為一切的總開關，在資本成本上揚之際，成長能見度卻崩跌，亞洲最具雄心的基本建設押注，在任何董事會都很難辯護。」

不過，韓股與台股在4日大跌、5日強彈，反映投資人仍舊看好AI。瑞聯銀行（UBP）股票顧問林偉森（音譯）表示，中東戰事可能不會影響台積電、三星等企業的基本面需求，就算有戰事發生，對AI基建的重金投資仍將延續數年。

但他也說，戰火延長、甚至擴大，將干擾亞洲的能源供應，可能衝擊電力密集的晶片生產。