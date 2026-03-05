聽新聞
「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光
儘管Netflix在收購華納兄弟探索（WBD）的競爭中敗給派拉蒙（Paramount），但美國總統川普仍持續看好Netflix的財務穩定性，並已在其個人投資組合中增持這家串流媒體巨擘的債券。
根據白宮4日公布的財務揭露資訊，川普在今年1月加碼60萬至125萬美元Netflix債券，在此之前，他在去年12月Netflix宣布收購華納兄弟之後不久，也購買了價值50萬至100萬美元的Netflix債券。
好萊塢報導者（The Hollywood Reporter）指出，值得注意的是，雖然去年12月揭露的資訊也顯示川普買了WBD的債券，但此次揭露的資訊並未包含任何WBD債券。
除了加碼Netflix債券外，川普4日還揭露數十筆交易，包括購買了價值60萬至125萬美元的SiriusXM債券、市政債券以及通用汽車、西方石油、波音和Coreweave等公司的公司債。川普上一份涵蓋2024年的完整年度財務揭露文件則顯示，他還持有為數不多（五位數）Netflix股票。
一位白宮官員告訴好萊塢報導者，川普這些投資只是複製既定的指數，「川普總統及其任何家庭成員都無權指導、影響或干預投資組合的投資方式或買賣時機，完全由獨立經理人做出所有投資決策」。
