快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據白宮最新公布的財務揭露資訊，川普總統在今年1月增持串流媒體巨人Netflix的債券。美聯社
根據白宮最新公布的財務揭露資訊，川普總統在今年1月增持串流媒體巨人Netflix的債券。美聯社

儘管Netflix在收購華納兄弟探索（WBD）的競爭中敗給派拉蒙（Paramount），但美國總統川普仍持續看好Netflix的財務穩定性，並已在其個人投資組合中增持這家串流媒體巨擘的債券

根據白宮4日公布的財務揭露資訊，川普在今年1月加碼60萬至125萬美元Netflix債券，在此之前，他在去年12月Netflix宣布收購華納兄弟之後不久，也購買了價值50萬至100萬美元的Netflix債券。

好萊塢報導者（The Hollywood Reporter）指出，值得注意的是，雖然去年12月揭露的資訊也顯示川普買了WBD的債券，但此次揭露的資訊並未包含任何WBD債券。

除了加碼Netflix債券外，川普4日還揭露數十筆交易，包括購買了價值60萬至125萬美元的SiriusXM債券、市政債券以及通用汽車、西方石油、波音和Coreweave等公司的公司債。川普上一份涵蓋2024年的完整年度財務揭露文件則顯示，他還持有為數不多（五位數）Netflix股票。

一位白宮官員告訴好萊塢報導者，川普這些投資只是複製既定的指數，「川普總統及其任何家庭成員都無權指導、影響或干預投資組合的投資方式或買賣時機，完全由獨立經理人做出所有投資決策」。

波音 好萊塢 債券 川普 美國 美債 Netflix

延伸閱讀

美股早盤／PPI太高嚇壞投資人！道瓊重挫逾600點 Netflix逆勢勁揚11%

相關新聞

美伊戰火衝擊「賣美股、買亞股」策略 但台積電等企業仍有這個護身符

伊朗戰爭迫使投資人重新審視其獲利最豐的股票策略，那就是「賣美股、買亞股」，有些人認為，這套策略可能已行不通。

中東戰事衝擊股匯市 南韓啟動680億美元穩定基金

韓國總統李在明今天下令啟動一項總額680億美元的市場穩定基金，強調有必要緩解中東戰爭導致的市場波動

「全球最強債蛙」川普加碼買進這檔債券 原因曝光

儘管Netflix在收購華納兄弟探索（WBD）的競爭中敗給派拉蒙（Paramount），但美國總統川普仍持續看好Netflix的財務穩定性，並已在其個人投資組合中增持這家串流媒體巨擘的債券。

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

沒人知道伊朗衝突究竟還會持續多久，投資人不得不思索，若想預測市場走勢，該參考四年前爆發的俄烏戰爭，還是1990年代的波斯灣戰爭？

中東烽火引發市場動盪 日股受美經濟數據激勵「反彈收高」

日本股市在美國和以色列攻擊伊朗引發的市場崩盤中反彈，受美國強勁經濟數據激勵，日經和東證指數今天雙雙收高...

Polymarket伊朗押注狂吸金！4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋

在美國與伊朗衝突升溫之際，預測平台Polymarket自上周末以來迅速新增超過16個與伊朗相關的合約，包括押注政權更迭與軍事行動等題目。此舉吸引大量資金湧入，使其地緣政治類別交易額創新高，也引發來自美國國會的批評聲浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。