中東戰事衝擊股匯市 南韓啟動680億美元穩定基金

南韓總統李在明今天下令啟動一項總額680億美元的市場穩定基金，強調有必要緩解中東戰爭導致的市場波動。

法新社報導，李在明表示：「中東危機升級，正嚴重惡化全球經濟和安全環境。」

他說：「首先，我們必須主動應對金融市場，包括股市與外匯市場波動加劇的情況。」

李在明說，這項計畫將「預先防範」資本市場不穩定。但他強調，該計畫不會用來「直接拉抬股價」。

南韓股市基準股價指數KOSPI在3日及4日下跌約19%，不過，今天強力反彈拉抬全球市場從本週動盪中大幅回升。

路透社報導，隨著中東衝突進入第6天，南韓執政黨議員金英培（音譯）今天表示，美國與以色列對伊朗的戰爭，可能導致關鍵半導體製造原料供應中斷。

南韓晶片產業占全球記憶體晶片產量約2/3。金英培在與三星電子等企業高層及業界團體會面後指出，業界擔憂伊朗衝突若持續，將推升能源成本與價格。

他在記者會上說：「官員提及，若部分關鍵原料無法自中東取得，半導體生產恐將受到影響。」他還說，南韓企業目前部分半導體原料如氦氣，就仰賴從中東進口。

氦氣在半導體生產過程中是不可或缺的熱管理材料，目前尚無替代品。全球僅有少數國家生產氦氣，其中卡達與美國為主要供應國。