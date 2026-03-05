快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

戰時的保命符？行經荷莫茲海峽貨輪強調「中資」經營

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鐵娘子號散裝輪 www.marinetraffic.com
鐵娘子號散裝輪 www.marinetraffic.com

本周通過荷茲海峽（Strait of Hormuz）的一艘散裝貨輪特別表明自己是由中資營運的身份，凸顯在中東戰事期間，航行船隻正設法確保能安全通過海峽。

據彭博和Kpler 的船舶追蹤數據顯示，周四清晨，「鐵娘子號」（Iron Maiden）沿著阿曼海岸線試圖通過海峽時，將船舶識別訊號中的目的地，從「待命」（For Orders）更改為「中國船東」（CHINA OWNER）。Kpler 數據顯示，去年 12 月以來，這艘船便一直在波斯灣執行多趟運貨任務。

隨著衝突地區局勢惡化，美以和伊朗雙方你來我往空襲，通過此咽喉點的航運交通已幾近停滯。周末，液化石油氣（LPG）油輪「博阿濟齊號」（Bogazici）也表明自己為穆斯林所有且由土耳其營運，顯然是為了在通過海峽時免遭攻擊；該船目前已抵達印度附近海域。

中國和波斯灣周邊國家貿易往來密切，不僅運送散裝大宗物資至當地不同港口，也進口大量原油。自上周六戰爭爆發以來，北京方面已呼籲衝突各方務必確保船舶能安全通過。

營運「鐵娘子號」的興達航運（上海）公司（Cetus Maritime Shanghai）發言人對此表示，該公司不會對營運細節發表評論，特別是在相關言論可能危及船員安全的情況下。船東 Mi-Das Line SA 並未登記電子郵件或電話號碼，註冊地址顯示和日本的 Doun Kisen KK 有關係。

據半官方的法斯通訊社（Fars）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊本周表示，荷莫斯海峽目前處於戰時狀態，行經的船隻「可能面臨飛彈或流竄無人機的威脅」。該組織指出，伊朗已攻擊無視警告的 10 艘以上油輪。

中資 中東 戰爭

延伸閱讀

荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

美以空襲伊朗衝擊中東 荷莫茲海峽油輪通行量驟減90%

極為罕見…伊朗革命衛隊稱控制荷莫茲海峽 傳有油輪航經往阿聯

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

相關新聞

戰火延燒 美股為什麼沒崩？五大強韌理由全解析

中東戰火延燒，油價飆升、金價上漲，全球避險情緒升溫，但美股並未大幅崩跌。為什麼呢？分析人士指出，投資人仍聚焦企業獲利與成長前景，戰事目前尚未改變市場基本面。

戰時的保命符？行經荷莫茲海峽貨輪強調「中資」經營

本周通過荷茲海峽（Strait of Hormuz）的一艘散裝貨輪特別表明自己是由中資營運的身份，凸顯在中東戰事期間，航行船隻正設法確保能安全通過海峽。

替新漢堡打廣告卻只咬一小口 網友嘲麥當勞執行長、漢堡王也參戰

漢堡王與麥當勞的競爭，因為一段試吃影片再度升溫。美國麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）先前發表吃自家新漢堡的影片，卻因為表現尷尬生硬遭到網友群嘲。漢堡王美加地區總裁柯蒂斯（Tom Curtis）隨後也發布吃華堡的影片，顯然逮到機會要與麥當勞較勁。

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

沒人知道伊朗衝突究竟還會持續多久，投資人不得不思索，若想預測市場走勢，該參考四年前爆發的俄烏戰爭，還是1990年代的波斯灣戰爭？

中東烽火引發市場動盪 日股受美經濟數據激勵「反彈收高」

日本股市在美國和以色列攻擊伊朗引發的市場崩盤中反彈，受美國強勁經濟數據激勵，日經和東證指數今天雙雙收高...

Polymarket伊朗押注狂吸金！4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋

在美國與伊朗衝突升溫之際，預測平台Polymarket自上周末以來迅速新增超過16個與伊朗相關的合約，包括押注政權更迭與軍事行動等題目。此舉吸引大量資金湧入，使其地緣政治類別交易額創新高，也引發來自美國國會的批評聲浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。