韓媒：特斯拉AI6晶片委由三星代工量 擬增逾一倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓三星電子在京畿道平澤市的晶片廠。 路透
南韓媒體傳出美國電動車大廠特斯拉（Tesla） 正在與三星電子討論擴大其下一代人工智慧（AI）晶片AI6的生產規模，委託三星代工的數量擬追加超過一倍。

業界人士向電子業資訊網站THE ELEC透露，特斯拉高階採購主管本周訪問三星，商談採用2奈米製程的AI6晶片擴產事宜。特斯拉已向三星提出，要將去年原始所簽的每月1.6萬片晶圓，追加2.4萬片，達到4萬片。

如果新版協議談成，這樣的訂單量，將有助確保三星正在美國德州泰勒市興建的新晶圓代工廠在開始量產初期，能夠維持穩定的產能利用率。同時，這也可能是三星代工事業重要的反彈契機。

特斯拉去年與三星簽下八年的代工合約，訂單總價值約22.8兆韓元（170億美元）。當時分析師估計三星每年可從中獲得約2兆至3兆韓元的營收。一旦追加超過一倍，合約總價值勢將進一步提高。

特斯拉的AI6晶片預定為旗下自駕系統、人形機器人Optimus、AI資料中心等多個平台提供算力。

三星與特斯拉的合作不僅限於代工晶片製造。三星的System LSI 部門已完成為特斯拉車輛所開發的5G數據機，計劃在今年上半年開始供貨。首批產品預定用於特斯拉自駕計程車Robotaxi車隊，之後再擴大到更多車款。

兩家公司的半導體合作歷史可追溯至2019 年。當時三星System LSI部門參與特斯拉客製化ASIC的設計，三星晶圓代工部門使用14奈米製程生產該晶片。後來這顆晶片成為特斯拉的AI3自動駕駛晶片；目前特斯拉使用的AI4晶片，分給台灣的台積電與三星代工，使用5奈米製程。

AI6新一代晶片，特斯拉再度選擇三星作為主要代工夥伴。

