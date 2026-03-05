聽新聞
全球肥料33%走荷莫茲海峽 美農民恐淪下一受害者
美國與以色列對伊朗的戰爭，目前讓全球最重要航路之一的荷莫茲海峽幾乎停擺。除石油與天然氣外，全球超過3成的肥料與原料也透過這條航路運輸，戰事拉長很快會殃及美國農民。
Axios新聞網指出，承載全球約25%海運石油貿易及20%液化天然氣（LNG）運輸的荷莫茲海峽（HormuzStrait）航道若出現貿易中斷，很可能在全球經濟中產生連鎖效應。
另據貿易分析公司Kpler資料，全球約33%的肥料都要經過荷莫茲海峽，包括重要原料的硫磺和氨；同時荷莫茲海峽也是鋁、糖的重要運輸路線。海峽如無法通行會影響許多產品的價格，包括服裝、炊具、醫療設備等。
投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）集團資深投資組合經理卡雅（Hakan Kaya）表示，石油公司大致可承受一到兩週的運輸放緩，「如果出現完全或接近完全的封鎖，且持續一個月以上，恐把原油價格推升到三位數，歐洲天然氣價格也會攀升至2022年俄國入侵烏克蘭時的程度甚至更高」。
Axios指全球肥料供應受到衝擊，美國農民將遭殃。
卡達國營石油與天然氣集團Qatar Energy旗下的QatarLNG於3日時表示，在部分設施遭無人機攻擊後，多項產品已暫時停產。
美國肥料業界資深經濟學家奈伊（Veronica Nigh）表示，玉米、黃豆、小麥、棉花等大面積作物是美國的肥料需求大戶。
然而奈伊表示，全球氨產量中有將近30%「已陷入或正面臨這場衝突的風險」，而另一肥料重要原料的尿素，比例則高達50%，如果戰爭持續下去，美國農民可能很快要面臨肥料價格上漲。
