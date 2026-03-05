替新漢堡打廣告卻只咬一小口 網友嘲麥當勞執行長、漢堡王也參戰

漢堡王與麥當勞的競爭，因為一段試吃影片再度升溫。美國麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）先前發表吃自家新漢堡的影片，卻因為表現尷尬生硬遭到網友群嘲。漢堡王美加地區總裁柯蒂斯（Tom Curtis）隨後也發布吃華堡的影片，顯然逮到機會要與麥當勞較勁。

華爾街日報報導，對於年銷售額約111億美元的漢堡王而言，這段短短13秒的影片是帶點火藥味的行銷動作。根據市場研究機構Technomic數據，麥當勞在美國的年銷售額達551億美元，規模遠高於漢堡王。兩家連鎖品牌目前都在推廣新產品：麥當勞本周正式推出「大拱門」（Big Arch）漢堡；漢堡王則推出升級版華堡。

在社群媒體上，兩家公司都讓高層來當品牌代言人，他們的表情、吃相以及說話方式，也都被網友放大檢視。

I

肯普欽斯基試吃大拱門漢堡的影片在2月3日發布，只見他看著漢堡說：「我甚至不知道該從哪裡開始吃。天啊，料真的很多。」他稱讚了酥脆的洋蔥與滿布芝麻的麵包，接著咬一口說，「嗯，真的很好吃。對大拱門來說，是很大的一口」。

但這幕立刻引來網友嘲諷。有人留言：「這是我看過最小的一口。」有人挖苦：「看起來像是教你怎麼吃漢堡的影片。」還有人調侃他把漢堡稱為「產品」。

這部影片最初並未引起太大回響，直到過去一周，一些搞笑與新聞類社群帳號開始轉發，讓它開始爆紅。隨著影片累積數百萬次觀看與大量留言，漢堡王也加入戰局。

在自家發布的影片中，身穿圍裙的柯蒂斯從廚房檯面拿起一個華堡，大咬一口，嘴角沾著醬料並露出笑容，向身旁同事點頭示意，表情明顯比肯普欽斯基自然。影片迅速吸引數百則留言。有Instagram用戶寫道：「看起來像是真的在自己餐廳工作過的人。」

麥當勞3日也自嘲，在社群媒體發布大拱門漢堡照片，標語寫著：來咬一口我們的新「產品」。不過這場在網路上爆發的話題戰，反而替麥當勞帶來實際效益。公司發言人表示：「我們很高興大拱門吸引大家關注，包括競爭對手。」並指新產品的初期銷售表現「優於預期」。

有網友留言表示麥當勞行銷策略高明，「連其他速食品牌都在替競爭對手的新產品製造話題」。