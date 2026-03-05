快訊

美中監管僵局難解…輝達傳將台積電H200晶片產能轉用擴產Vera Rubin

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達H200晶片。輝達官網
輝達H200晶片。輝達官網

英國金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）研判輸往中國大陸的先進半導體仍將受制於美中監管障礙，已停止生產專供中國大陸市場的H200晶片

兩名知情人士向金融時報透露，輝達已將台積電（2030）原用於生產 H200 晶片的產能，轉移生產下一代 Vera Rubin晶片。

此舉顯示，歷經多月對美國出口審核和大陸官方限制措施的不確定性後，輝達不再指望 H200短期在大陸會有顯著買氣。

H200 屬於輝達較舊一代的 AI 處理器，原本即定位為符合美國出口管制規範的版本。至於今年發布的 Vera Rubin，則是最新的晶片架構，專為更複雜的 AI 系統所設計，OpenAI 和 Google 等美國科技大廠無不競相爭取訂單。

其中一位知情人士透露：「與其因懸而未決而空等，輝達勢得繼續往前，投入可確定的部分，況且高階產品已出現供應短缺。」「這在某種程度上，可能會加速 Vera Rubin 的交貨和推出時程。」

在美國這邊，相關審核程序不久便停滯，因為美國國務院嚴密審核，有意增加大陸將 H200 晶片用於危及美國國安用途的難度。

至於大陸這邊，知情人士透露，儘管官方未公布詳細資訊，但大陸海關仍將 H200 列入禁止進口清單，除非進口商能取得北京當局的核准函。

知情人士透露，輝達已生產約 25 萬顆 H200 晶片。他告訴金融時報，若美中兩國政府僅允許有限的訂單，現有庫存應足以滿足需求。

韓媒：特斯拉AI6晶片委由三星代工量 擬增逾一倍

南韓媒體傳出美國電動車大廠特斯拉（Tesla） 正在與三星電子討論擴大其下一代人工智慧（AI）晶片AI6的生產規模，委託三星代工的數量擬追加超過一倍。

替新漢堡打廣告卻只咬一小口 網友嘲麥當勞執行長、漢堡王也參戰

漢堡王與麥當勞的競爭，因為一段試吃影片再度升溫。美國麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）先前發表吃自家新漢堡的影片，卻因為表現尷尬生硬遭到網友群嘲。漢堡王美加地區總裁柯蒂斯（Tom Curtis）隨後也發布吃華堡的影片，顯然逮到機會要與麥當勞較勁。

戰火延燒 美股為什麼沒崩？五大強韌理由全解析

中東戰火延燒，油價飆升、金價上漲，全球避險情緒升溫，但美股並未大幅崩跌。為什麼呢？分析人士指出，投資人仍聚焦企業獲利與成長前景，戰事目前尚未改變市場基本面。

金融業嚴防伊朗網攻！銀行神經緊繃 擔心DDoS威脅升高

企業主管與分析師表示，隨著美伊戰爭升溫，美國金融服務業正加強監測、防範可能出現駭客攻擊，因為在地緣政治衝突時期，網路攻擊風險通常會上升。

美產油全球第一 為什麼油價還被伊朗牽著走？罩門在這裡

美國已經是全球最大產油國，為何仍無法抵禦中東局勢動盪帶來的衝擊？

