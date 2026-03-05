宏都拉外交轉向未見成效 蝦農盼恢復對台關係

在宏都拉斯3年前與台灣斷交、轉而與中國建交以期獲得經濟利益後，由於中國市場未如預期填補缺口，宏都拉斯的蝦農如今正掀起反彈聲浪。

美聯社報導，2025年宏都拉斯對台灣蝦類出口僅1600萬美元，遠低於2022年的逾1億美元，而中國市場也未如預期填補缺口。

宏都拉斯國家水產養殖協會（ANDAH）會長阿瑪多（Javier Amador）說：「我們被欺騙了。」他回憶前總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年與台灣斷交、在北京設立大使館時，曾承諾與中國合作將帶來更佳機會。

在美國總統川普支持下當選、並於今年1月宣誓就職的現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）已下令審查德古西加巴與北京之間的協議，此舉引發外界預期，宏都拉斯可能與中國拉開距離，呼應川普政府削弱中國在拉美影響力與經濟實力的政策。

阿斯夫拉預計將在本月7日出席川普在美國邁阿密（Miami）附近自家高爾夫球場舉辦的安全峰會。

智利天主教大學（Pontifical Catholic University）政治學研究所副教授烏蒂內茲（Francisco Urdinez）表示：「宏都拉斯可能是全球目前最有可能與台灣恢復外交關係的國家。阿斯夫拉在競選期間就已提出這項主張，而他上任幾天後就在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與川普會面，宏國副總統也證實政府有此意向。」

但他補充說：「事情沒有那麼簡單。」烏蒂內茲指出，自2023年來，宏都拉斯已和中國簽署了10多項協議。

對於宏都拉斯可能轉向問題，中國與台灣皆採取外交辭令回應。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇說，宏都拉斯自與中國建交以來，在經貿、基礎設施等領域「取得豐碩合作成果」。

台灣方面則表示，將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，以平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。

宏都拉斯政府未回應置評要求。

●台灣成影響力消長指標

拉丁美洲與台灣的關係之所以備受關注，是因為這已成為全球兩大經濟體影響力消長的風向球。

美國雖未與台灣建立正式外交關係，卻是台灣最重要的夥伴，並承諾協助台灣維持邦交國，這被視為台灣在國際舞台爭取外交空間的重要條件。

台灣現有的12個邦交國中，有7個位於拉美地區，包括瓜地馬拉、巴拉圭和5個加勒比海國家。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月訪問瓜地馬拉時，對瓜地馬拉堅持與台灣維持邦交表示肯定。

美國聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）接待瓜地馬拉代表團時也曾表示：「當有如此多國家向北京的霸凌低頭時，瓜地馬拉與台灣人民站在一起，透過強勁的貿易關係繁榮發展。」

美國國會議員已提出一項法案，授權提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38.9億元）基金，協助台灣的邦交與非邦交國抗衡中國經濟脅迫。

●數以千計蝦農失業

阿瑪多指出，失去台灣市場後，至少95家蝦場與1家加工廠關閉，超過2萬5000個直接與間接工作機會流失，並使這個中美洲國家損失數以百萬計美元外匯。

他說：「大多數公司都在2024年關閉，因為許多業者無法將產品銷往其他市場，而中國也不是解方，因為我們對他們而言沒有競爭力。」

阿瑪多希望阿斯夫拉重新與台灣建交，造福目前仍在營運的330家蝦農企業。

他說：「恢復與台灣的關係，不是為了拿回已經失去的，而是要重新開始，重振產業、提升生產力，以及創造外匯與就業。」

●新總統面臨兩難

對阿斯夫拉而言，局勢更為複雜。中國目前在宏都拉斯投資了數億美元。

華府智庫大西洋理事會拉丁美洲中心（AdrienneArsht Latin America Center）資深研究員密蘭-梅西亞（Enrique Millan-Mejia）說，宏都拉斯或可賦予台灣「特殊地位」，並退出北京主導的「一帶一路」倡議。這項倡議協助中國政府開拓市場並擴張影響力。

巴拿馬去年成為首個退出一帶一路的拉美國家，北京對此表示遺憾，並指控美國透過「施壓與脅迫」，破壞兩國合作、抹黑「一帶一路」倡議。

烏蒂內茲認為，阿斯夫拉可能更進一步，恢復與台灣的正式邦交。

他說：「阿斯夫拉的盤算基本上是針對美國，而不是台灣。承認台灣主要是為了贏得川普青睞。」