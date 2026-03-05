快訊

螞蟻雄兵被套牢 選票變賭爛票？南韓總統豪賭「股市造富」恐遇反噬

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明曾將股市改革視為打造「家庭財富新引擎」的核心政策，但韓股在經歷戲劇性暴漲後迎來猛烈暴跌，讓這場政治與經濟豪賭面臨反噬風險。

彭博資訊報導，去年6月大選期間，李在明提出振興資本市場的構想，鼓勵民眾將資金從房地產轉向金融資產。他主張，深化資本市場不僅能創造財富，更能支持國家創新。這項倡議一度成效顯著，受AI熱潮與強化股東權益政策改革激勵，南韓Kospi指數一路高歌猛進，突破其5,000點的選舉目標，並改寫歷史新高至6,307點，漲勢傲視全球。

然而，伊朗局勢引發全球風險資產拋售潮，南股周三遭遇史上最大單日跌幅，指數自高點回檔約19%，狠狠敲醒近期受「害怕錯過」心態驅使追高的散戶投資人。例如，42歲投資人尹秉善表示，他年初帳面獲利曾高達1億韓元，目前卻陷入虧損，直呼先前的榮景只是「大盤強勁的幻覺」。

韓股波動劇烈，甚至迫使南韓央行總裁李昌鏞臨時延後出席國際貨幣基金活動的航班，緊急召開會議評估情勢。

對李在明而言，股市震盪不只是金融問題，也可能侵蝕其政治資本。房地產投機致使房價高不可攀，引發民怨沸騰。李在明屢次呼籲國民「棄房投股」，甚至將自己的公寓掛牌出售，試圖為房市降溫、引導資金流向資本市場。

股市飆漲期間，他的論述獲得廣大迴響，使他在數百萬被稱為「螞蟻」的南韓散戶心中，地位大幅提升。但如今市況生變，李在明的政治資本恐遭反噬。若跌勢不止，侵蝕家庭資產，可能在6月地方選舉前夕打擊其支持度。

KOSPI指數目前仍高於李在明目標5,000點、自他當選以來累漲約90%，一些投資社群也將這波回檔視為新的進場機會。

李在明 韓股 彭博 散戶投資人 資本市場

