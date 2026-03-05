快訊

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

聽新聞
0:00 / 0:00

摩根士丹利傳要全球裁員3% 約2,500人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根士丹利（Morgan Stanley）位於紐約市全球總部。 路透
摩根士丹利（Morgan Stanley）位於紐約市全球總部。 路透

摩根士丹利（大摩）傳出將裁員約3%，影響到在投資銀行與交易部門，財富管理、資產管理等三大部門工作的美國與海外員工。

對於這家全球約有8.3萬名員工的大銀行而言，此次裁減人力的規模接近2,500人。

要求匿名的知情人士表示，此次裁員涉及前台和後台員工。裁員與個人績效有關，同時也反映了業務重點和辦公地點策略的調整。

裁員行動是在摩根士丹利去年全年淨利創下紀錄，並將執行長皮克（Ted Pick）薪酬調高32%之後。投資銀行與交易部門，以及財富管理部門，去年的營收還都創下新高。

知情人士指出，裁員上周就開始，許多行動是在周三（4日）執行。近年來，大摩已進行過多輪裁員。

大摩與其他華爾街同業，去年業績表現是史上最強之一，主要是大型企業進行更多併購活動，交易員忙著掌握市場波動獲利，而高資產客戶仍然持續增加支出。去年第4季，大摩的財富管理部門營收成長13%，通常該部門貢獻公司總營收接近一半。

據了解，這波在財富管理部門削減的職位，包括私人銀行家以及後勤支援人員。部分受影響員工從事為財富管理客戶提供房屋貸款服務的相關工作。

摩根 大摩 裁員

延伸閱讀

大摩：今年是CPO發展元年 點讚六台廠、大幅調高兩檔目標價逾50%

Anthropic 傳出年化營收逼近200億美元

大摩預期台幣走貶 台股明年中目標價降為16,000點

中信銀行 引進私募次級市場基金

相關新聞

荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

2月28日，美國和以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在空襲中遇難。24小時後，伊朗宣布對荷莫茲海峽實行全面管控。全球約20%石油運輸通道就此被中斷。一名從事中東貨運物流快20年的內地商人表示，看到美伊打起來的消息時，他心里就一個念頭，「壞了」。

韓股暴跌 「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱。平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日（周三）中午，街道卻瀰漫著一股異常安靜的氣氛。許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是低頭緊盯著手機螢幕，瘋狂刷新股價，焦急查看自己的投資組合。

黃仁勳稱投資OpenAI「不會加碼到1,000億美元」 理由曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他認為該公司對 OpenAI 的投資總額不太可能達到原本承諾的最高金額 1.000 億美元。

摩根士丹利傳要全球裁員3% 約2,500人

摩根士丹利（大摩）傳出將裁員約3%，影響到在投資銀行與交易部門，財富管理、資產管理等三大部門工作的美國與海外員工。

華爾街紛紛翻多！BTIG、城堡證券促轉守為攻 VIX 變身市場四分衛

標普 500 指數自前一交易日低點反彈之際，BITG、高盛、城堡證券（Citadel Securities）在內多家法人紛紛加入看多美股的行列。標普 500 指數周三收盤上漲 0.8%，重登 6,800 點之上。

18A製程擴及代工？英特爾財務長說陳立武開始考慮可能性

英特爾（Intel）財務長辛斯納周三（4日）表示，執行長陳立武現在開始意識到公司的18A製程技術，具有為外部客戶提供服務的可能性。辛斯納也提到，英特爾正迎接高利潤伺服器處理器的強勁需求，預期這種情況將能延續到明年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。