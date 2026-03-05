快訊

華爾街紛紛翻多！BTIG、城堡證券促轉守為攻 VIX 變身市場四分衛

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華爾街策略師紛紛對美股翻空為多。路透
標普 500 指數自前一交易日低點反彈之際，BITG、高盛、城堡證券（Citadel Securities）在內多家法人紛紛加入看多美股的行列。標普 500 指數周三收盤上漲 0.8%，重登 6,800 點之上。

BTIG首席市場技術分析師柯林斯基（Jonathan Krinsky）說：「低點已現，我們應轉守為攻。」

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）依據他的市場基本面分析指出，現在正是對股市轉為看多的時機。

在此之前，由歐本海默（Peter Oppenheimer）領銜的高盛（Goldman Sachs）策略師指出，投資人應將美股任何修正視為買進機會，而非熊市的開端。

由於勞動市場數據優於預期、服務業景氣擴張，標普 500 指數從周二頹勢中反彈。基本面利多沖淡外界對美伊中東衝突持續的疑慮。儘管這場中東戰爭已進入第五天，且後續作戰日程仍不明朗，美國總統川普仍對美國對伊朗的軍事行動表示信心。

柯林斯基發給客戶的報告中指出，標普500指數已站上技術關卡，顯示後續若有回檔，仍可能反彈，這對押注下跌的投資人而言，構成了「空頭陷阱」。

在他看來，隨著標普 500 指數收復關鍵支撐水準，有幾個類股似乎已見底部。

柯林斯基在報告中寫道：「我們觀察到航空、消費、銀行、加密幣、軟體和中國相關類股已見底；而能源和必需消費品類股看起來像是處於戰術性高點。」

專攻投資部位和資金流向研究的羅布納表示，經過數周的震盪盤整，市場信心已經過洗禮，加上有利的季節性因素和堅持的散戶資金，已為行情反彈奠定基礎。

這代表羅布納立場大轉彎。他精準預測 2 月股市表現疲軟，而如今全球市場正困迫於油價飆升帶來的衝擊，以及中東戰事可能陷入泥淖的陰影。

羅布納周三寫給客戶的報告中說：「我們取消戰術性看空觀點，看好月中前會有反彈空間，而波動常態化將成為反彈的動因。」

羅布納寫道：「空方陣營已過度擁擠。」他認為目前的布局配置已為股市上漲營造空間。羅布納也說：「散戶依然是整個市場中最強勢的推手。」

他指出，今年以來，美股在下跌日的平均淨帳面交易額是上漲日的 2.5 倍。此比率2月更上升至 4.3 倍，可見即使市場波動加劇，逢低買盤依然展現出強大的韌性。

羅布納說：「跌勢已獲消化，漲勢則受壓制。部位和波動率完成重置，或許能開啟通往4月持續回補風險部位的窗口。」

Cboe 波動率指數（VIX）本周一度觸及 28.15，創下自去年 11 月以來的最高。但羅布納認為，價格波動加劇對股市而言，反而可能成為潛在的助漲力道。

他寫道：「波動率指數已不再是場邊的教練，而是在場上調遣的四分衛。」

荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

2月28日，美國和以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在空襲中遇難。24小時後，伊朗宣布對荷莫茲海峽實行全面管控。全球約20%石油運輸通道就此被中斷。一名從事中東貨運物流快20年的內地商人表示，看到美伊打起來的消息時，他心里就一個念頭，「壞了」。

韓股暴跌 「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱。平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日（周三）中午，街道卻瀰漫著一股異常安靜的氣氛。許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是低頭緊盯著手機螢幕，瘋狂刷新股價，焦急查看自己的投資組合。

黃仁勳稱投資OpenAI「不會加碼到1,000億美元」 理由曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他認為該公司對 OpenAI 的投資總額不太可能達到原本承諾的最高金額 1.000 億美元。

摩根士丹利傳要全球裁員3% 約2,500人

摩根士丹利（大摩）傳出將裁員約3%，影響到在投資銀行與交易部門，財富管理、資產管理等三大部門工作的美國與海外員工。

華爾街紛紛翻多！BTIG、城堡證券促轉守為攻 VIX 變身市場四分衛

標普 500 指數自前一交易日低點反彈之際，BITG、高盛、城堡證券（Citadel Securities）在內多家法人紛紛加入看多美股的行列。標普 500 指數周三收盤上漲 0.8%，重登 6,800 點之上。

18A製程擴及代工？英特爾財務長說陳立武開始考慮可能性

英特爾（Intel）財務長辛斯納周三（4日）表示，執行長陳立武現在開始意識到公司的18A製程技術，具有為外部客戶提供服務的可能性。辛斯納也提到，英特爾正迎接高利潤伺服器處理器的強勁需求，預期這種情況將能延續到明年。

