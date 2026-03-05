快訊

18A製程擴及代工？英特爾財務長說陳立武開始考慮可能性

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武在亞利桑那廠，手持以18A技術生產出來的晶圓。 美聯社
英特爾（Intel）執行長陳立武在亞利桑那廠，手持以18A技術生產出來的晶圓。 美聯社

英特爾Intel）財務長辛斯納周三（4日）表示，執行長陳立武現在開始意識到公司的18A製程技術，具有為外部客戶提供服務的可能性。辛斯納也提到，英特爾正迎接高利潤伺服器處理器的強勁需求，預期這種情況將能延續到明年。

辛斯納（David Zinsner）是在參加摩根士丹利主辦的一項科技會議上，談到公司的這些業務狀況。英特爾股價聞訊在周三最高上漲約7%，收盤漲5.75%，報45.58美元。

路透指出，對於英特爾18A製程，陳立武去年的說法是，該技術只有在用於英特爾自家產品時，才可能產生合理的投資回報。如果陳立武現在轉而認為它具備服務外部客戶的潛力，那是策略上的重大反轉。

18A製程是前任執行長基辛格時代大力投資的技術。

辛斯納說：「陳立武之前曾認為，我們可能應該聚焦於把14A製程做為晶圓代工製程節點，18A則主要定位為公司內部使用的製程。但現在我們已經看到一些真正的進展。我認為，他開始意識到，18A其實也是一個適合提供給外部客戶的優秀製程節點。」

然而，根據路透先前報導，英特爾目前使用18A製程生產的良率還很低。公司則是表示，良率正在逐月改善中。

伺服器晶片需求方面，辛斯納指出，訂單不斷增加，但公司滿足需求的能力目前受到內部晶圓廠產能限制，以及整個半導體產業供應短缺的影響。

他說，在去年出貨量成長超過20%的基礎上，伺服器晶片市場「今年仍將出現相當顯著的成長」。辛斯納表示，英特爾許多晶圓廠目前的產能已經拉滿。

對於供應短缺問題，雖有望逐步緩解，但今年年底前仍會存在。

