荷莫茲海峽被襲…中國航運商人：超40個項目暫停 船隻進退兩難

2月28日，美國和以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在空襲中遇難。24小時後，伊朗宣布對荷莫茲海峽實行全面管控。全球約20%石油運輸通道就此被中斷。一名從事中東貨運物流快20年的內地商人表示，看到美伊打起來的消息時，他心里就一個念頭，「壞了」。

據《騰訊新聞》報導，閆晉源的工作是將中國的大宗設備材料運往海灣國家。春節剛結束，他手頭本有40多個主要發往伊拉克的項目的貨物正在發運。然而，這些突然都被強制暫停了。

閆晉源表示，無論是運送石油的油輪，還是像他的貨船，只要目的地在荷莫茲海峽以內，都進退兩難。本要下單的客戶是不會再下單了；還沒出發的貨物就暫時擱置了；而已經出發的船只中，快要抵達的要嘛只能在就近港口等待，要麽被迫返航；尚有距離的在途船只則多數放慢了速度，邊開邊觀望，顯然，沒有人知道終點在哪裡。

荷莫茲海峽位於伊朗與阿拉伯半島的阿曼角之間，是波斯灣通往印度洋的唯一出口。這里最窄處僅約39公里，平均水深70米，是全球能源供應鏈的咽喉。每天，約有2000萬桶石油從這里通過，占全球海運石油貿易量的20%以上；同時，這里還承載著全球約20%的液化天然氣（LNG）貿易量。

據伊朗法爾斯通訊社3月3日報道，荷莫茲海峽已完全處於伊朗海軍控制之下，10多艘油輪在該海峽被炮彈擊中。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍副司令阿克巴爾扎德表示，革命衛隊海軍多次警告荷莫茲海峽處於戰爭狀態，任何船隻都有可能被炮彈或無人機擊中。他強調，在伊朗宣布荷莫茲海峽禁止航行後，油輪、商船和漁船已無法通過該海峽。

「伊朗封鎖海峽其實非常容易，都不需要用戰列艦，用一些巡邏艇就可以了。」閆晉源認為，由於海峽極窄，伊朗的海岸線距離航道極近，40公里的距離讓其僅僅是使用無人機都能輕易覆蓋。在他看來，伊朗釋放封鎖信號更多是一種自保和威脅行為。

從地圖上看，波斯灣就像一個口袋，荷莫茲海峽就是袋口，其他國家只能在口袋里邊。對科威特和伊拉克南部港口來說，它們處在口袋底，完全沒有其他路徑。沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾、伊拉克、伊朗等OPEC核心產油國的出口幾乎全部依賴這條水道。

雖然部份海灣國家建設了繞行管道，但理論運力與實際能力之間存在巨大鴻溝。目前主要的繞行管道有沙特的東西向管道（連接東部油田與紅海延布港）和阿聯酋的ADCOP管道（連接陸上油田與阿曼灣富查伊拉港）。但這兩條管道的理論總產能約為650萬至880萬桶/日。然而，扣除已經用於日常出口和國內煉廠輸送的份額，其實際剩餘備用運力僅約300萬桶/日。

因此即使所有繞行管道滿負荷運轉，其提供的額外運力也僅能覆蓋荷莫茲海峽日常2000萬桶/日運輸量的15%左右。剩餘的1700萬桶/日缺口，沒有物理通道可以彌補。

閆晉源將此次事件與2021年蘇伊士運河擁堵事件作對比，他稱這次影響或許更大。「當時那艘船橫在蘇伊士運河也堵了20多天。那次影響也很嚴重，但紅海很多航線是可以繞行的，比如繞道非洲好望角，只是運費增加、時間變長。這次卻是能源被堵在里面了。高度依賴這些能源的中日韓和印度的加工製造業很發達，如果石油緊缺，就有可能造成物價上漲，進而波及全球。」

航運路線的重構同樣不可避免。為了避開中東高風險海域，大量油輪和集裝箱船將被迫繞行非洲好望角。這不僅增加了10至15天的航行時間，還將吸收大量集裝箱和超大型油輪運力。這將導致船舶周轉率下降，再加上戰爭險保費的急劇上升，全球海運費率會居高不下。

不過閆晉源認為，伊朗的導彈儲量有限，防空能力薄弱，無法長期支撐這種高強度的對抗封鎖。「伊朗也不可能以全球為敵，中東的石油主要供給亞洲中日韓、印度，所以可以封一段時間，但是做不到和所有人為敵持續封。」他猜測，或許封鎖只會持續1-2周。比起公司業務，他說「壞了」時，更擔心自己的股票帳戶。

延伸閱讀：

伊朗局勢｜往香港、廣州航班復飛 滯留杜拜旅客：有望回家了！

兩會｜張軍回應伊朗局勢：美以襲擊伊朗擊殺領導人嚴重違反國際法

文章授權轉載自《香港01》