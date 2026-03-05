亞股報復性大漲！韓股開盤猛烈反彈12% 日經225飆逾2,000點 油價續漲

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓股今天開盤後報復性反彈大漲12%，一甩重挫兩天的頹勢。歐新社
韓股今天開盤後報復性反彈大漲12%，一甩重挫兩天的頹勢。歐新社

亞股今天（5日）開盤後勁揚，追隨美股前市止跌反彈走勢，韓股報復性反彈大漲12%、日股上漲超過3%。儘管伊朗戰事的不確定性仍為前景蒙上陰影，但美國強勁的經濟數據提振市場情緒。油價則連續第五天上漲，金價也走揚。

南韓Kospi指數大漲近12%，報5,696.32點，從前一交易日創下史上最大跌幅後強力反彈。韓股過去兩天累計重挫18%，週三盤中一度跌到觸發鎔斷機制，暫停交易。

日經225指數大漲超過2,000點，漲幅超過3.7%。更廣泛的MSCI亞太指數上漲2%。

美股期指走高，標普500期貨和那斯達克100指數期貨上漲約0.2%。這顯示在中東衝突引發最初的劇烈波動後，市場情緒出現穩定跡象。

油價方面，西德州原油4月期貨今天開盤後上漲1.22%，報每桶75.57美元。布蘭特原油5月期貨周三（4日）收盤持平，報每桶81.40美元。

金價今天開盤後走高，上漲0.7%，報每英兩5,176.11美元。

前一天，美國數據顯示，服務業以自2022年年中以來最快速度擴張，而一項物價指數降至接近一年低點，部分緩解市場對通膨的擔憂。美國公債上漲，美元走弱。

美股提供的支撐讓亞洲交易人士暫時擺脫周三區域市場普遍下跌的壓力，但投資人仍在評估戰爭對經濟成長與通膨的影響。

要讓這波反彈持續，投資人可能必須更清楚了解衝突將持續多久，以及它在多大程度上推升通膨。

紐約避險基金ValueWorks創辦人兼投資長Charles Lemonides表示：「最可能的結果是地緣政治問題最終會自行緩解，而經濟持續加速成長。我絕對不會選擇退場觀望。」

美國總統川普對針對伊朗的軍事行動表示有信心，但行動時間表仍不明確。德黑蘭攻擊以色列與波斯灣國家，而以色列與美國軍隊則兌現承諾轟炸伊朗境內目標。美國並在國際水域擊沉一艘伊朗軍艦。

同時，德黑蘭否認曾與美國接觸以談判結束衝突的報導，稱其為「純屬捏造」。另一方面，中國將派遣其中東問題特使前往該地區進行斡旋。

高盛分析師Peter Oppenheimer 表示，雖然戰爭與市場對人工智慧的焦慮為風險資產帶來「重大阻力」，但強勁的經濟基本面與企業獲利意味著市場回檔幅度將有限。

