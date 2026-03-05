快訊

中東戰火推升油價 巴西原油出口政策陷兩難

中央社／ 聖保羅4日專電

伊朗危機導致國際油價飆升，全球能源市場震盪。巴西原油出口可能因此受惠，卻面臨民間燃料成本上漲與通膨壓力，政府在出口利益與民生負擔之間陷入艱難抉擇。

巴西地理統計局（IBGE）最新數據顯示，2025年巴西經濟成長率為2.3%，低於前一年的3.4%。分析人士指出，2026年總統大選年，經濟成長恐進一步放緩至1.8%。伊朗危機推升國際油價，通膨壓力加大，巴西央行可能被迫維持高利率，抑制投資與消費。

然而，危機也帶來意外契機。BBC巴西新聞網報導，伊朗宣布關閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），導致約20%全球石油供應受阻。專家認為，巴西憑藉既有出口基礎與中國的能源合作，可能成為替代供應來源。2025年巴西出口原油總額達440億美元，其中近半流向中國。若局勢持續，巴西或將成為歐亞市場的新選擇，但短期內產能有限，難以立刻擴充供應。

巴西石油與天然氣協會（IBP）主席阿登吉（Roberto Ardenghy）分析指出，巴西在能源出口與外交政策間的平衡，正考驗政府智慧。石油增加出口雖可能增加國家財政收入，但同時也推高國內燃料與生活成本，政府決策必須在出口利益與民生壓力之間取得平衡。

另據CNN巴西新聞網報導，巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）於聯合國糧農組織（FAO）會議上，嚴詞批評美國總統川普（Donald Trump）提出的「加薩和平理事會」，直指該構想形同在戰火廢墟上打造「度假村」。

魯拉強調，巴西憲法明定不擁核，並重申「和平是人類唯一的前進道路」。報導並引述政府消息人士透露，魯拉預計拒絕川普對巴西加入和平理事會的邀請，並在即將訪問華府時表達立場。

