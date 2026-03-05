快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

韓股暴跌 「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
韓股KOSPI指數兩個交易日暴跌逾18%，周三收黑在5,093.54點。美聯社
位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱。平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日（周三）中午，街道卻瀰漫著一股異常安靜的氣氛。許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是低頭緊盯著手機螢幕，瘋狂刷新股價，焦急查看自己的投資組合。

隨著南韓KOSPI指數周三盤中暴跌逾12%，創下史上最慘拋售之一，這個過去一年翻倍、曾是全球最火熱市場之一的股市，突然陷入急速下墜。

在板橋一家軟體公司工作的Jessica Chung回憶，周三早盤跌幅擴大超過8%的時候，「我聽到隔壁同事倒抽一口氣，大喊『搞什麼鬼？』」。

Chung原想躲到洗手間找個安靜角落下單，結果「你猜怎麼著？門口竟排起長隊」。她形容當時的氛圍籠罩著一種集體恐慌感。

中東戰事擴大、油價急升，促使投資人重新評估推動南韓股市創高的AI熱潮。由於南韓能源幾乎完全依賴進口，能源價格波動對經濟衝擊格外敏感。過去幾個月帶動KOSPI屢創新高的科技與晶片股，如今反而成為外資提款的重災區。

領頭羊三星電子SK海力士本周股價雙雙暴跌約20%。KOSPI指數繼周二重挫7.2%後，周三再跌，兩日累計跌幅達18.4%，市值蒸發約817.6兆韓元（約5,538億美元）。925檔交易個股中，僅14檔收紅。

分析師指出，主導這波逃殺的推手並非散戶，而是外資資金撤出。新加坡Maybank Securities大宗經紀業務主管Tareck Horchani表示，「南韓之前是全球表現最強市場之一，多頭部位非常擁擠，一旦風向逆轉，多殺多的力道非常驚人。」

地緣政治是重要壓力來源。南韓是世界第四大石油進口國，約70%的原油來自中東，衝突升溫與伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽，使韓元兌美元一度貶破1,500關卡，為17年來首次。

儘管部分能源股如液化天然氣供應商Daesung Energy股價漲停30%，但這點光亮無法照亮低迷的市場。

國防巨擘韓華航太公司前一天才因軍工題材大漲20%，周三卻戲劇性下跌8%，讓投資人大感意外。Chung說：「今天我的自選股全面下跌，但韓華航太最叫人震驚。」

