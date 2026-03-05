快訊

美國聯準會警告 經濟不確定性衝擊消費者信心

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天警告，經濟不確定性升高正衝擊消費者信心，而總統川普政府儘管近期遭遇挫折，仍持續推動強硬的關稅政策。

法新社報導，聯準會在關於經濟狀況的「褐皮書」報告中指出，儘管消費者支出略有增加，但許多聯準會轄區指出「銷售受到經濟不確定性、價格敏感度增加，以及低收入消費者縮減開支等因素的抑制」。

褐皮書指出，作為川普經濟政策核心之一的關稅，是導致多個領域成本上升的原因，因為許多企業已因此調升對消費者的售價。

根據褐皮書：「部分企業持續將關稅相關的成本增加轉嫁給客戶，而其他企業在吸收先前的成本增幅後，也開始將這些成本轉嫁出去。」

儘管如此，部分企業仍「在成本上升的情況下維持售價不變，因為其客戶對價格的敏感度日益增加」。

自去年重返白宮以來，川普已對盟友與對手祭出一連串關稅措施，顛覆國際貿易秩序，引發金融市場動盪。

然而，美國最高法院上個月推翻他針對特定國家徵收的關稅，使他這項具代表性的經濟政策踢到鐵板。

川普隨後改用另一項法律來徵收10%的全球性關稅。財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稍早表示，15%全球性關稅很可能在本週內實施。

民生負擔能力問題已成為川普政府的政治軟肋。今天發布的報告指出，企業成本「溫和上升」，主要受到保險、公用事業、能源及原物料價格上漲所推動。

根據聯準會偏好的衡量指標，去年12月通膨率為2.9%，高於聯準會設定的2%長期目標。

報告指出，整體經濟預期仍「樂觀，大多數聯準會轄區預計未來幾個月將有輕微至適度成長」。

根據根據芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch，經濟學家與投資人普遍預期，聯準會在兩週後的會議將維持利率不變，而下次降息可能要到7月以後才會出現。

