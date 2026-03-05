黃仁勳稱投資OpenAI「不會加碼到1,000億美元」 理由曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他認為該公司對 OpenAI 的投資總額不太可能達到原本承諾的最高金額 1.000 億美元。

黃仁勳周三在舊金山由摩根士丹利主辦的場合上說：「我認為投資 OpenAI 1,000 億美元的機會恐怕已不在考慮之列（not in the cards）。」他提到 OpenAI 計劃上市，時程可能在今年底。黃仁勳說：「這或許是我們最後一次有機會投資這類具有關鍵影響力的公司。」

輝達上個月為 OpenAI 新一輪 1,000 億美元鉅額籌資挹注了 300 億美元，這輪籌資讓這家 ChatGPT 開發商的估值達 7,300億美元。這是輝達對單一新創公司最大的一筆投資，但金額遠低於輝達 9 月和 OpenAI協議時所考慮的最高金額1,000億美元。

投資額低於預期，引發了外界對這家 AI 指標企業和全球晶片巨人之間關係的疑慮。就在 1 月 31 日，黃仁勳還形容 OpenAI 的工作成果「令人驚嘆」，並稱該公司是「今時代極具關鍵影響力的公司」。

黃仁勳表示，輝達近日對 OpenAI 競爭對手 Anthropic 的 100億美元投資，可能也是對該公司的「最後一筆」。Claude AI 平台的開發商 Anthropic同樣正為首次公開發行股票（IPO）做準備。

在會中，黃仁勳也回應有投資人對他投資這類公司的疑慮，以及擔憂這樣的資金運用是市場泡沫化的跡象。

他重申自己的論點，即 AI 運算的部署已為企業帶來實質營收，包括微軟等大型上市資料中心營運商。

他主張，若這些客戶能獲得更多運算能力，成長速度將會更快。他說，擁有三倍的運算容量，就能帶來三倍的銷售額。

他還提到，益華科技（Cadence Design Systems） 和 新思科技（Synopsys）兩家自動化設計軟體和運算服務供應商未來規模會大得多，重要性也會提升。

黃仁勳並強調自家公司空前的財報表現，並稱AI產業目前尚處於大型成長周期的開端。

受到黃仁勳談話的激勵，輝達周三股價一度上漲2.6%，終場收漲1.7%。

他說：「我們剛繳出了史上最亮眼的財報成績。我相信或許有人曾有過更好的報酬率，不過總歸來說，這季表現非常出色。說真的，強勢股的走勢是擋不住的。」