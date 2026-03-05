快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

黃仁勳稱投資OpenAI「不會加碼到1,000億美元」 理由曝光

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳說輝達剛繳出了史上最亮眼的財報成績。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他認為該公司對 OpenAI 的投資總額不太可能達到原本承諾的最高金額 1.000 億美元。

黃仁勳周三在舊金山由摩根士丹利主辦的場合上說：「我認為投資 OpenAI 1,000 億美元的機會恐怕已不在考慮之列（not in the cards）。」他提到 OpenAI 計劃上市，時程可能在今年底。黃仁勳說：「這或許是我們最後一次有機會投資這類具有關鍵影響力的公司。」

輝達上個月為 OpenAI 新一輪 1,000 億美元鉅額籌資挹注了 300 億美元，這輪籌資讓這家 ChatGPT 開發商的估值達 7,300億美元。這是輝達對單一新創公司最大的一筆投資，但金額遠低於輝達 9 月和 OpenAI協議時所考慮的最高金額1,000億美元。

投資額低於預期，引發了外界對這家 AI 指標企業和全球晶片巨人之間關係的疑慮。就在 1 月 31 日，黃仁勳還形容 OpenAI 的工作成果「令人驚嘆」，並稱該公司是「今時代極具關鍵影響力的公司」。

黃仁勳表示，輝達近日對 OpenAI 競爭對手 Anthropic 的 100億美元投資，可能也是對該公司的「最後一筆」。Claude AI 平台的開發商 Anthropic同樣正為首次公開發行股票（IPO）做準備。

在會中，黃仁勳也回應有投資人對他投資這類公司的疑慮，以及擔憂這樣的資金運用是市場泡沫化的跡象。

他重申自己的論點，即 AI 運算的部署已為企業帶來實質營收，包括微軟等大型上市資料中心營運商。

他主張，若這些客戶能獲得更多運算能力，成長速度將會更快。他說，擁有三倍的運算容量，就能帶來三倍的銷售額。

他還提到，益華科技（Cadence Design Systems） 和 新思科技（Synopsys）兩家自動化設計軟體和運算服務供應商未來規模會大得多，重要性也會提升。

黃仁勳並強調自家公司空前的財報表現，並稱AI產業目前尚處於大型成長周期的開端。

受到黃仁勳談話的激勵，輝達周三股價一度上漲2.6%，終場收漲1.7%。

他說：「我們剛繳出了史上最亮眼的財報成績。我相信或許有人曾有過更好的報酬率，不過總歸來說，這季表現非常出色。說真的，強勢股的走勢是擋不住的。」

黃仁勳 OpenAI 輝達 IPO 微軟 舊金山

