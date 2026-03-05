快訊

博通財報／財測亮麗盤後飆5% 陳福陽：2027年AI晶片營收衝1,000億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁。路透
晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額將突破1,000億美元，這意味著將大舉進軍目前由輝達（Nvidia）主導的市場領域。消息激勵博通盤後大漲5%。

陳福陽周三（4日）分析師會議上表示：「我們已清楚掌握到2027年光是來自晶片的AI營收就超過1,000億美元的路徑。我們也已經確保達成這項目標所需的供應鏈。」

博通預期，本季度AI晶片營收將達107億美元，因此，若要達全年銷售額1,000億美元的水準，將是一大躍進。

陳福陽近來持續將博通發展重心與AI緊密結合。儘管輝達仍是AI加速器龍頭，但博通已將自身定位為客製化晶片的替代選擇。博通的AI晶片產品涵蓋加速器與網路晶片。

博通同時公布優於預期的本季財測，並宣布多達100億美元的庫藏股計畫。

展望截至5月3日止的會計年度第2季，預期營收約220億美元，高於分析師平均預估的205億美元；預估調整後毛利率為68%，高於分析師預估的66%。

博通上月表示，預期到2027年將銷售至少100萬顆基於其堆疊式設計技術的新款晶片，這項新產品與銷售目標可能代表價值數十億美元的潛在營收來源。

強勁財報帶動博通股價周三盤後一度勁揚5%至每股335美元。市場近來對博通AI前景曾抱持懷疑態度，股價今年截至周三收盤累計下跌逾8%，逆轉2025年全年上漲約49%的強勢表現。投資人對AI支出是否形成泡沫的疑慮升高，甚至連輝上月公布亮眼的財報也引發股價下跌。關鍵問題之一在於，這波AI熱潮是否能延續超過未來幾年。

近年來，博通的估值大幅攀升，部分受惠於為OpenAI與Anthropic等公司打造客製化AI晶片的交易。此外，博通的前景也受惠於市場對Google TPU（張量處理單元）的興趣升高。博通協助這家Google開發TPU。此外，博通已出貨新一代處理器的首批產品，並表示今年將有約六家客戶採用。

回顧上季（截至2月1日），博通營收年增29%至193億美元，剔除部分項目後每股獲利2.05美元。分析師原預估營收為193億美元，每股獲利2.03美元。

博通表示，上季AI營收年增超過一倍至84億美元，成長速度比公司預期快。陳福陽在聲明中指出，這一成長「由客製化AI加速器與AI網路設備的強勁需求所帶動」。

陳福陽在會議中表示，他預期OpenAI將於明年開始部署與與博通共同開發的第一代自研晶片，算力將超過1 GW。此外，他說市場對Google TPU的需求強勁，並將在2027年進一步加速。博通計劃今年為Anthropic提供Google TPU，算力達1 GW，2027年將超過3 GW。

博通（Broadcom）執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額將突破1,000億美元。圖為資料照片。美聯社
輝達財報大好…股價卻平平 市場點出3隱憂

相關新聞

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

黃仁勳稱投資OpenAI「不會加碼到1,000億美元」 理由曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他認為該公司對 OpenAI 的投資總額不太可能達到原本承諾的最高金額 1.000 億美元。

韓股暴跌 「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱。平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日（周三）中午，街道卻瀰漫著一股異常安靜的氣氛。許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是低頭緊盯著手機螢幕，瘋狂刷新股價，焦急查看自己的投資組合。

曾是3D列印神話 為何估值10億美元企業2年破產

3D列印曾被視為「下一場工業革命」，Desktop Metal預測2025年營收將逼近10億美元，全球市場規模預估可達477億美元，結果僅242億美元，近乎腰斬。公司最終破產，核心業務僅以700萬美元出售。從SPAC狂潮到高利率現實，這場神話退潮不只是單一企業失敗，更是資本錯判與成長幻覺的集體清算。

博通財報／財測亮麗盤後飆5% 陳福陽：2027年AI晶片營收衝1,000億美元

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額將突破1,000億美元，這意味著將大舉進軍目前由輝達（Nvidia）主導的市場領域。消息激勵博通盤後大漲5%。

台積電ADR反攻1.2% 止住連四日頹勢

台積電ADR周三上漲1.2%，止住連四日頹勢，收在357.44美元，較台北交易溢價拉大為21.5%。

