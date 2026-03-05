快訊

川普第2波全球關稅來襲 美財長：最快本周調升至15%稅率

經典賽／開打前動盪！老虎決定讓李灝宇退出 中華隊遞補張政禹

太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日、1人返回看守所

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR反攻1.2% 止住連四日頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲1.2%，止住連四日頹勢，收在357.44美元，較台北交易溢價拉大為21.5%。

美國股市周三上漲，市場對於中東衝突導致油價飆升的疑慮明顯緩解，加上亮眼的經濟數據和企業消息支撐，激勵買氣歸隊。儘管紐約時報報導伊朗尋求談判隨後遭伊朗方面否認，但川普政府針對荷莫茲海峽提出的海軍護航和保險擔保承諾，已收穩定市場之效。

道瓊工業指數上漲 238.14點，漲幅 0.5%，收在 48,739.41 點；標普 500 指數上漲 52.87 點，漲幅 0.8%，收在 6,869.5 點；那斯達克綜合指數上漲 290.79 點，漲幅 1.3%，收在 22,807.48 點。

費城半導體指數大漲1.9%，超微（AMD）和英特爾（Intel）各漲5.8%；美光漲5.6%。

台灣加權股價指數周三崩跌 1,494.77點，跌幅4.4%，收在32,828.88點。台積電（2330）跌3.6%，收在1,865元。

個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,266.81 +1.22 1,865.00 21.54

聯電 UMC US 62.66 -0.20 60.00 4.43

日月光投控 ASX US 350.38 -0.94 327.50 6.99

中華電信 CHT US 137.17 -0.57 135.50 1.23

英特爾 聯電 台積電

延伸閱讀

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

台股回測月線、33,000點關卡 投顧老董認為是底部區

台積電ADR大跌4.3% 較台北交易溢價縮為15.4%

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

相關新聞

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

黃仁勳稱投資OpenAI「不會加碼到1,000億美元」 理由曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，他認為該公司對 OpenAI 的投資總額不太可能達到原本承諾的最高金額 1.000 億美元。

韓股暴跌 「韓版矽谷」工程師集體恐慌 排隊躲廁所只為一事

位於首爾南部的高科技園區板橋（Pangyo）素有「韓版矽谷」之稱。平日午休時間，餐廳與咖啡館總是擠滿上班族，是最熱鬧的時段，但昨日（周三）中午，街道卻瀰漫著一股異常安靜的氣氛。許多年輕工程師與白領並未湧向餐廳，而是低頭緊盯著手機螢幕，瘋狂刷新股價，焦急查看自己的投資組合。

曾是3D列印神話 為何估值10億美元企業2年破產

3D列印曾被視為「下一場工業革命」，Desktop Metal預測2025年營收將逼近10億美元，全球市場規模預估可達477億美元，結果僅242億美元，近乎腰斬。公司最終破產，核心業務僅以700萬美元出售。從SPAC狂潮到高利率現實，這場神話退潮不只是單一企業失敗，更是資本錯判與成長幻覺的集體清算。

博通財報／財測亮麗盤後飆5% 陳福陽：2027年AI晶片營收衝1,000億美元

晶片設計公司博通（Broadcom）公布上季財報優於預期，且本季營收財測強勁，執行長陳福陽表示，公司預期明年AI晶片銷售額將突破1,000億美元，這意味著將大舉進軍目前由輝達（Nvidia）主導的市場領域。消息激勵博通盤後大漲5%。

台積電ADR反攻1.2% 止住連四日頹勢

台積電ADR周三上漲1.2%，止住連四日頹勢，收在357.44美元，較台北交易溢價拉大為21.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。