台積電ADR反攻1.2% 止住連四日頹勢

台積電ADR周三上漲1.2%，止住連四日頹勢，收在357.44美元，較台北交易溢價拉大為21.5%。

美國股市周三上漲，市場對於中東衝突導致油價飆升的疑慮明顯緩解，加上亮眼的經濟數據和企業消息支撐，激勵買氣歸隊。儘管紐約時報報導伊朗尋求談判隨後遭伊朗方面否認，但川普政府針對荷莫茲海峽提出的海軍護航和保險擔保承諾，已收穩定市場之效。

道瓊工業指數上漲 238.14點，漲幅 0.5%，收在 48,739.41 點；標普 500 指數上漲 52.87 點，漲幅 0.8%，收在 6,869.5 點；那斯達克綜合指數上漲 290.79 點，漲幅 1.3%，收在 22,807.48 點。

費城半導體指數大漲1.9%，超微（AMD）和英特爾（Intel）各漲5.8%；美光漲5.6%。

台灣加權股價指數周三崩跌 1,494.77點，跌幅4.4%，收在32,828.88點。台積電（2330）跌3.6%，收在1,865元。

個股名稱 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,266.81 +1.22 1,865.00 21.54

聯電 UMC US 62.66 -0.20 60.00 4.43

日月光投控 ASX US 350.38 -0.94 327.50 6.99

中華電信 CHT US 137.17 -0.57 135.50 1.23