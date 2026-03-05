快訊

F-35首度擊落伊俄製戰機 美以武裝庫德族部隊預計數日內展開地面行動

Google Pixel 10a搶先開箱！親民價擁平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗傳有意和談 美股反彈收高、道瓊上揚238點

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

伊朗據報導有意與美國談判，加上美國總統川普承諾穩定油市，緩和了投資人對中東衝突的焦慮，美股主要指數今天反彈收高，科技股領漲。

道瓊工業指數上揚238.14點或0.49%，收報48739.41點。

標普500指數揚升52.87點或0.78%，收在6869.50點。

那斯達克指數上漲290.79點或1.29%，收22807.48點。

費城半導體指數上揚149.60點或1.93%，收7914.48點。

川普 美國 道瓊工業指數

延伸閱讀

川普試緩解石油供應疑慮　歐股反彈收紅

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

川普擬讓海軍護送油輪渡荷莫茲海峽 美股跌勢收斂

相關新聞

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

美國股市周三上漲，市場對於中東衝突導致油價飆升的疑慮明顯緩解，加上亮眼的經濟數據和企業消息支撐，激勵買氣歸隊。儘管紐約時報報導伊朗尋求談判隨後遭伊朗方面否認，但川普政府針對荷莫茲海峽提出的海軍護航和保險擔保承諾，已收穩定市場之效。

OpenAI上市在即 黃仁勳：1000億美元投資計畫恐告吹

輝達執行長黃仁勳表示，由於AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，對OpenAI投資1000億美...

歐洲亞洲爆新一波能源危機 天然氣價格衝上三年高點 通膨蠢動

中東戰雲未消，衝擊天然氣供應，已在亞洲與歐洲引發一場新的能源危機，亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟，又面臨新威脅。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。