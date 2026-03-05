聽新聞
伊朗傳有意和談 美股反彈收高、道瓊上揚238點
伊朗據報導有意與美國談判，加上美國總統川普承諾穩定油市，緩和了投資人對中東衝突的焦慮，美股主要指數今天反彈收高，科技股領漲。
道瓊工業指數上揚238.14點或0.49%，收報48739.41點。
標普500指數揚升52.87點或0.78%，收在6869.50點。
那斯達克指數上漲290.79點或1.29%，收22807.48點。
費城半導體指數上揚149.60點或1.93%，收7914.48點。
