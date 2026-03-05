伊朗傳有意和談 美股反彈收高、道瓊上揚238點

美國股市周三上漲，市場對於中東衝突導致油價飆升的疑慮明顯緩解，加上亮眼的經濟數據和企業消息支撐，激勵買氣歸隊。儘管紐約時報報導伊朗尋求談判隨後遭伊朗方面否認，但川普政府針對荷莫茲海峽提出的海軍護航和保險擔保承諾，已收穩定市場之效。

2026-03-05 07:01