OpenAI上市在即 黃仁勳：1000億美元投資計畫恐告吹

中央社／ 墨西哥市4日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳（路透）

輝達執行長黃仁勳表示，由於AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，對OpenAI投資1000億美元的機會可能已不復存在。

黃仁勳在今天摩根士丹利（Morgan StanleyTechnology）科技、媒體與電信會議上表示，輝達已完成對OpenAI的300億美元投資，這可能是輝達最後一次有機會「投資這樣具有重大影響力的公司」。

黃仁勳補充說，這家人工智慧巨頭對Anthropic的100 億美元投資也可能是最後一次。

OpenAI與Anthropic目前都未對此發表評論。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

輝達執行長黃仁勳表示，由於AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，對OpenAI投資1000億美...

歐洲亞洲爆新一波能源危機 天然氣價格衝上三年高點 通膨蠢動

中東戰雲未消，衝擊天然氣供應，已在亞洲與歐洲引發一場新的能源危機，亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟，又面臨新威脅。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

美國小非農就業 優於預期

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國企業上月僱用人數是去年7月以來最多，但就業成長大多來自兩個產業，1月數據也遭到下修。美國聯準會（Fed）理事米倫主張Fed仍需要支撐就業市場，但克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）則以通膨揮之不去與勞動市場浮現回穩跡象為由，呼籲利率長期按兵不動。

