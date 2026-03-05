OpenAI上市在即 黃仁勳：1000億美元投資計畫恐告吹

輝達執行長黃仁勳表示，由於AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，對OpenAI投資1000億美元的機會可能已不復存在。

黃仁勳在今天摩根士丹利（Morgan StanleyTechnology）科技、媒體與電信會議上表示，輝達已完成對OpenAI的300億美元投資，這可能是輝達最後一次有機會「投資這樣具有重大影響力的公司」。

黃仁勳補充說，這家人工智慧巨頭對Anthropic的100 億美元投資也可能是最後一次。

OpenAI與Anthropic目前都未對此發表評論。