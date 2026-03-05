聽新聞
0:00 / 0:00

緩油價 川普擬派美艦護航油輪

聯合報／ 編譯盧思綸季晶晶／綜合報導

路透報導，美國總統川普三日表示，必要時將出動美國海軍護送油輪通行荷莫茲海峽，並下令美國國際開發金融公司（ＤＦＣ）為波斯灣海上貿易提供政治風險保險與財務擔保，試圖緩和油價飆升壓力。國際油價四日盤中仍續漲逾百分之三，船東與經濟學家都認為，護航計畫仍難掃除波灣能源出口的阻礙。

航運界人士則警告，若戰事持續，美軍可用護航艦艇數量有限，且護航本身面臨遭攻擊風險；分析師也指說，保費恐長期維持高檔，部分船東可能轉而私下與伊朗協商，為自家船隻爭取通行豁免。

川普說，「美國將確保能源自由流通到全世界」，且未來還會有更多行動。ＤＦＣ成立於二○一九年，是由美國政府與民間投資人合作支持開發中國家的政府機構。

此舉表明川普願意動用金融與軍事工具防止全球原油供應受到干擾。美以聯軍開轟伊朗後，全球油價飆升，可能削弱川普所屬共和黨在十一月期中選舉選情。

在川普宣布這項消息後，油價漲幅一度收斂，但隨著中東戰事仍無止息跡象，ＤＦＣ承保與美軍護航的具體運作機制也未可知，投資人憂慮再起。布蘭特原油期貨四日一度漲百分之三點八至每桶八十四點四八美元，西德州中級原油期貨也攀揚百分之三點六，報每桶七十七點二三美元。

截至二日，美國海軍在中東部署十二艘軍艦，包括一艘航空母艦，軍方可能動用這些艦艇護送商船。但其中一些艦艇正被用於打擊伊朗或攔截飛彈。此外，護航行動本身風險不小，海軍護航艦艇可能必須面對伊朗與小型武裝船隻的攻擊。

航運公司與保險業者正重新評估區域曝險；戰爭風險保費飆升，部分保單縮減或撤回，推高油輪通行成本，迫使業者延後航程或改道。

除了油價飆升風險，伊朗空襲行動對石油生產設施的威脅也不容忽視。一名消息人士說，川普政府一直不願動用國家戰略石油儲備，但若油價持續攀升，官員可能很快會釋出訊號，表明已準備動用。

國際油價 美軍 美國 川普 伊朗

延伸閱讀

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

油價兩天狂飆12%！川普一句話讓漲勢收斂 金價急挫6%疑與保證金有關

相關新聞

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。