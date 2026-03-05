聽新聞
市場觀望 原油未漲破心理關卡

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
中東戰爭爆發，油價漲幅相對謹慎，分析師指出，交易商仍在觀望戰事持續多久。路透
中東戰爭爆發，油價漲幅相對謹慎，分析師指出，交易商仍在觀望戰事持續多久。路透

伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（ＬＮＧ），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶一百美元重要心理關卡？

金融時報報導，油價三日最高曾衝到八十五美元，是二○二四年七月以來的高點，但仍遠低於二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭時的一二八美元水位。能源數據公司Welligence分析師表示，市場反應相當謹慎，交易商仍在觀望衝突將持續多久。

目前為止，油價的漲幅遠比去年六月「十二日戰爭」大得多，因為當時波斯灣石油並未停運，且能源設施只受到有限攻擊。但與以往發生能源危機時的情況相比，目前的漲幅仍只算是小兒科。一九七三至七四年阿拉伯石油禁運時，油價曾大漲百分之二六○；一九七九年伊朗革命時，油價曾大漲百分之一六○；一九九○年伊拉克侵略科威特，油價曾上漲百分之一八○。每一次對全球經濟都造成重大衝擊。

但現在世界已經改變。已開發國家的石油密集度遠低於一九七○年代，對中東石油的依賴度也降低。現在美國是世界最大產油國，而且蓋亞那、巴西與加拿大都有大量石油出口。

此外，石油業因應能源危機的能力增強。經過新冠疫情及俄烏戰爭後，貿易商已更能迅速調整油輪航線，使利潤最大化，並將干擾降到最低。這也使油市情勢較為寬鬆，甚至對短期性的供給震撼掉以輕心。市場要等到石油供給受到實質的干擾後，才會開始追價。

如果荷莫茲海峽繼續實際封閉兩周之久，專家預估將導致二點五億桶的石油無法運出波灣，一些產油國因為油槽爆滿而不得不停產，此時油價將衝破一百美元。目前伊拉克已經因為無處儲油，關閉了全世界最大的魯邁拉油田。

戰爭之前，國際油市供給充裕，一些擔憂中東可能出事的國家預先建立原油庫存。以中國為例，在沒有新貨供應的情況下，庫存量可以支持一二四天的需求。全球庫存量以歷史標準來看雖處於低位，但仍有廿億桶，而中東油運一天受到影響的數量約為一千六百萬桶。再者，儘管荷莫茲海峽油運受到管制，但沙國及阿聯一部分石油仍可繞道出口。

油市分析家的共識是，油價走勢繫於油運受到干擾的時間多長，以及多嚴重而定。標普全球能源機構研究人員蘇威表示，基本情況是如果海峽油運迅速恢復，油價將在八十至九十美元之間；但干擾時間拉長，油價將突破百元。

