海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步觸發能源危機備受關注。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，一九七○年代的能源危機背景與現在全球能源環境差異甚大，除非戰爭持續三至六個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。東海大學經濟系教授邱達生也說，現在對石油的需求程度與一九七○年代不同，整體情境差異明顯。

孫明德指出，一九七○年代兩次能源危機的發生背景，與當今現況有幾處關鍵差異，包括中東石油生產占全球生產比重下降，一九八○年代約占全球百分之五十，目前降至約百分之卅；美國大量開採頁岩油後，對中東石油的依賴大幅降低；各國能源儲備提高，多數國家儲備石油可支應超過三個月。半世紀以來，人類使用能源結構多元化，除石油天然氣外，還有核電、太陽能、風力發電，以及近年積極推動的節能減碳措施。

他指出，儘管中東石油的依賴雖然降低，但若戰事延長至三至六個月，引發能源危機的機會就會增加。

邱達生也表示，美伊戰爭引發能源危機的機會不高，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，但川普反駁伊朗封鎖荷莫茲海峽的能力，到底是誰吹牛有待事實釐清。他說，引發能源危機的關鍵在於石油等能源供給是否長期間被中斷，最大的變數即荷莫茲海峽是否遭有效封鎖。

邱達生說，荷莫茲海峽承載全球約百分之廿的海運石油，如果無法通行超過三至四周，市場恐慌將明顯升溫，但若只是短期軍事衝突，油價通常是先跳漲後回落，以目前油價來看，布蘭特原油每桶八十四美元，西德州原油約七十六美元，屬於風險溢價，還不到危機等級。

邱達生分析，一九七○年代對於原油需求強勁，且ＯＰＥＣ集體減產，供給替代有限；但現在是全球經濟成長放緩，原油需求也趨緩，而美國是最大產油國，有能力釋出戰略儲備，也能透過外交影響ＯＰＥＣ+，並在軍事上確保海運暢通，當年ＯＰＥＣ聯合減產嚴重傷害全球經濟的情況已難重現，他認為構成能源危機的條件，目前暫時看不到。

能源危機是否發生 觀察四指標

此次是否引發能源危機可觀察四指標，包括荷莫茲海峽封鎖超過三至四周、布蘭特原油每桶站穩一百美元以上、美國是否釋放戰略儲備，以及ＯＰＥＣ+是否宣布減產或增產。邱達生說，只要衝突短期內解除、美國快速介入穩定原油供給，能源危機就不會發生，這次比較偏向地緣政治風險事件，而非結構性石油危機。

孫明德則說，戰事應該不會拖太久，長期戰爭的可能性有限，主要是因為美國十一月有期中選舉，會避免大規模的地面戰；以色列打仗每日軍費支出約兩億美元，以色列經濟恐難以長期承受；伊朗耐久戰的能力相當有限。只要戰爭時間不要太長，各國石油庫存都是夠用的，要釀成能源危機的可能性就小。

邱達生也持同樣看法，他認為美國不太可能讓油價失控太久，將盡速解決戰局，因為油價長期上漲會推升通膨，影響聯準會利率政策，利息恐不降反升，政治上也會影響選舉局勢。