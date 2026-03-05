聽新聞
海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙／台北報導

伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源與航運市場動盪，是否進一步觸發能源危機備受關注。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，一九七○年代的能源危機背景與現在全球能源環境差異甚大，除非戰爭持續三至六個月以上，否則難以形成結構性的石油危機。東海大學經濟系教授邱達生也說，現在對石油的需求程度與一九七○年代不同，整體情境差異明顯。

孫明德指出，一九七○年代兩次能源危機的發生背景，與當今現況有幾處關鍵差異，包括中東石油生產占全球生產比重下降，一九八○年代約占全球百分之五十，目前降至約百分之卅；美國大量開採頁岩油後，對中東石油的依賴大幅降低；各國能源儲備提高，多數國家儲備石油可支應超過三個月。半世紀以來，人類使用能源結構多元化，除石油天然氣外，還有核電、太陽能、風力發電，以及近年積極推動的節能減碳措施。

他指出，儘管中東石油的依賴雖然降低，但若戰事延長至三至六個月，引發能源危機的機會就會增加。

邱達生也表示，美伊戰爭引發能源危機的機會不高，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，但川普反駁伊朗封鎖荷莫茲海峽的能力，到底是誰吹牛有待事實釐清。他說，引發能源危機的關鍵在於石油等能源供給是否長期間被中斷，最大的變數即荷莫茲海峽是否遭有效封鎖。

邱達生說，荷莫茲海峽承載全球約百分之廿的海運石油，如果無法通行超過三至四周，市場恐慌將明顯升溫，但若只是短期軍事衝突，油價通常是先跳漲後回落，以目前油價來看，布蘭特原油每桶八十四美元，西德州原油約七十六美元，屬於風險溢價，還不到危機等級。

邱達生分析，一九七○年代對於原油需求強勁，且ＯＰＥＣ集體減產，供給替代有限；但現在是全球經濟成長放緩，原油需求也趨緩，而美國是最大產油國，有能力釋出戰略儲備，也能透過外交影響ＯＰＥＣ+，並在軍事上確保海運暢通，當年ＯＰＥＣ聯合減產嚴重傷害全球經濟的情況已難重現，他認為構成能源危機的條件，目前暫時看不到。

能源危機是否發生 觀察四指標

此次是否引發能源危機可觀察四指標，包括荷莫茲海峽封鎖超過三至四周、布蘭特原油每桶站穩一百美元以上、美國是否釋放戰略儲備，以及ＯＰＥＣ+是否宣布減產或增產。邱達生說，只要衝突短期內解除、美國快速介入穩定原油供給，能源危機就不會發生，這次比較偏向地緣政治風險事件，而非結構性石油危機。

孫明德則說，戰事應該不會拖太久，長期戰爭的可能性有限，主要是因為美國十一月有期中選舉，會避免大規模的地面戰；以色列打仗每日軍費支出約兩億美元，以色列經濟恐難以長期承受；伊朗耐久戰的能力相當有限。只要戰爭時間不要太長，各國石油庫存都是夠用的，要釀成能源危機的可能性就小。

邱達生也持同樣看法，他認為美國不太可能讓油價失控太久，將盡速解決戰局，因為油價長期上漲會推升通膨，影響聯準會利率政策，利息恐不降反升，政治上也會影響選舉局勢。

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

加密貨幣市場4日回升，比特幣強漲至7.1萬美元之上，擺脫中東戰火引發的賣壓。在此同時，歐洲股市開高走高，美股期指也暫時止住跌勢，美元反轉走弱。紐時最新報導指出，伊朗似乎有意與美國商討結束這場衝突的條件。但市場信心仍顯脆弱。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

貝森特稱將提供波灣油輪支援 美伊開戰後國際油價首次下跌

美國商務部長貝森特4日受訪時表示，川普政府將提供行經波斯灣的油輪支援，並將在未來幾天宣布更多措施，國際油價應聲下跌，是美國發動伊朗戰爭來首見。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

Anthropic年營收衝200億美元

彭博報導，AI新創Anthropic依目前業績表現推估，年度營收正朝接近200億美元的方向邁進，金額是去年底營收推算規模的兩倍以上，顯示這家AI公司與美國國防部發生衝突之前，維持著高速成長。但如今與五角大廈的衝突升高，已為前景投下變數。

