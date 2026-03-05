能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

MSCI亞太指數4日盤中重挫4.5%，扭轉今年1-2月亮眼走勢。分析師指出，亞洲市場正困於三大挑戰：能源價格暴漲、美元回升、地緣政治緊張。盛寶銀行（Saxo）首席投資策略師查納那說，市場不再認為伊朗衝突是僅會維持一周的新聞震撼而已。

首爾Kospi指數3日大跌7.3%後，4日賣壓擴大，終場崩跌12.1%至5,093.54點，為史上最大單日跌幅，賣壓甚至重到證交所在盤中啟動熔斷機制，為2024年8月來首度啟動。該指數從美國與以色列2月28日空襲伊朗以來，累計重挫18.4%，跌幅為亞洲主要股市最大。

韓元兌美元匯率雖在當局口頭干預下，4日盤中強升1.7%，但分析師認為，隨著能源價格上漲將威脅南韓經濟成長，韓元可能進一步貶值。