川普喊護航油輪 國際油價照漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

為緩解中東衝突造成的能源供應危機，美國總統川普表示，美國將確保中東的石油通行無虞，包括將由美國提供油輪保險、必要時將由海軍護航。

不過，此舉仍未能緩解市場憂慮，國際油價4日盤中續漲逾3%。船東與經濟學家都認為，這項護航計畫頂多只是局部方案，仍難掃除波灣能源出口的阻礙。

川普2日在社群媒體Truth Social貼文表示，「我已命令美國國際開發金融公司（DFC），以非常合理的價格，為所有行經波斯灣的海運貿易、尤其是能源，提供政治風險保險與擔保，立即生效。這將適用於所有航線，必要時，美國海軍將儘快開始護衛油輪，航經荷莫茲海峽」，「無論如何，美國將確保能源自由流向全世界」，「後續會有更多行動」。

DFC表示，將為商船租船業者、船東及關鍵海事保險供應商提供支持，已儘可能降低市場干擾，但未說明進一部細節。此前全球最大的幾家海事保險互助機構，已撤回對進入波斯灣船舶的戰爭風險承保。

這項消息宣布後，油價漲幅一度收斂，但隨著中東戰事仍無止息跡象，DFC承保與美軍護航的具體運作機制也未知，投資人憂慮再起。

布蘭特原油期貨4日一度漲3.8%至每桶84.48美元，西德州中級原油期貨盤中一度攀揚3.6%，報每桶77.23美元。

船東表示，由於美軍在波灣的船艦有限，只要和伊朗的戰鬥不止，單憑護航的消息並無法平息船商憂慮。分析師指出，船東在意的是「人命、貨物和船舶」這些實實在在的損失風險。ING警告，護衛的海軍艦艇反而可能成為「海上活靶」。

分析師指出，雖然DFC有權提供政治風險保險，包括承保政治暴力的風險，但也遭遇龐大的法律、施行及政治限制，包括人手短缺、可能不適用於大陸船舶。

