歐洲亞洲爆新一波能源危機 天然氣價格衝上三年高點 通膨蠢動

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
中東戰雲未消，衝擊天然氣供應，已在亞洲與歐洲引發一場新的能源危機，亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟，又面臨新威脅。

歐洲能源交易所（EEX）的2026年度基載電力合約價格，3日跳漲到每度16.38日圓（10美分），比美伊衝突前的2月27日大漲34%，同日的日本電力期貨交易量也創新高。東京4月電力期貨3日也漲33%至每度17.02日圓。印度天然氣業者也因預期供應將緊俏，3日開始縮減供給企業的天然氣。

由於伊朗的攻擊導致卡達天然氣生產、荷莫茲海峽的天然氣貿易幾近停擺，亞洲各國爭搶LNG的替代來源，交易商指出，亞洲LNG現貨價觸及每百萬英熱單位（MMBTU）25.40美元，比上周飆漲一倍多，攀抵2023年來最高。卡達生產約全球的20%天然氣，多數銷往中國大陸、印度、南韓及台灣等亞洲國家。

交易商指出，只要卡達繼續暫停生產、荷莫茲海峽繼續封閉，LNG價格還會進一步上漲。ICIS的LNG分析師陳伊凡（音譯）指出，由於LNG常轉向價格更高的市場，立即的影響就是「歐洲和亞洲搶貨」，交易商正關注價差，以了解哪個地區更有利可圖。

中東衝突所帶來的能源價格震盪與不確定性，正讓各國政府要在國內經濟挑戰與地緣政治算計求取平衡的努力更加複雜，並對全球經濟造成壓力，尤其台灣是全球晶片生產重鎮。

歐洲天然氣價格從2月27日至今已暴漲70%，站上2023年來最高水準，可能重燃通膨，拖累經濟復甦力道。雖然歐洲只有不到10%的LNG來自卡達，但在亞洲競購下，提出更高價格的壓力也大增。歐洲的天然氣庫存已降到全滿的30%，德國更降到21%，為2017年來同期新低。

雖然冬季取暖需求高峰已過，歐洲不太可能耗盡天然氣，但挑戰在於回補庫存。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

亞股股災 能源憂慮引發賣壓

中東戰爭惡化，美股收黑引爆亞股股災，韓股還誘發「熔斷機制」，台股則重挫一四九四點，為史上第三大跌點，指數以三萬二八二八點的最低點收盤，引發市場恐慌。財金部會昨信心喊話，強調台股基本面穩健，國安基金執行秘書阮清華說，若股市發生非理性下跌，必要時將開國安基金臨時委員會討論。

能源憂慮 澆熄亞洲AI股

中東戰事惡化，徹底顛覆帶動亞股今年來引領風騷的「人工智慧（AI）交易」熱潮，市場重心已被「能源憂慮」賣壓取而代之。原為AI贏家的南韓、日本及台灣股市紛紛重挫，韓股4日崩跌逾12%，寫史上最大單日跌幅，散戶陷入恐慌。摩根士丹利預期，在中東戰火衝擊能源供應下，亞股將「大幅回檔」。

