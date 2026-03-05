歐洲亞洲爆新一波能源危機 天然氣價格衝上三年高點 通膨蠢動

中東戰雲未消，衝擊天然氣供應，已在亞洲與歐洲引發一場新的能源危機，亞洲液化天然氣（LNG）行情漲至三年最高，日本電力期貨持續飆漲，歐洲天然氣也狂漲，讓才剛挺過貿易戰衝擊的亞歐經濟，又面臨新威脅。

歐洲能源交易所（EEX）的2026年度基載電力合約價格，3日跳漲到每度16.38日圓（10美分），比美伊衝突前的2月27日大漲34%，同日的日本電力期貨交易量也創新高。東京4月電力期貨3日也漲33%至每度17.02日圓。印度天然氣業者也因預期供應將緊俏，3日開始縮減供給企業的天然氣。

由於伊朗的攻擊導致卡達天然氣生產、荷莫茲海峽的天然氣貿易幾近停擺，亞洲各國爭搶LNG的替代來源，交易商指出，亞洲LNG現貨價觸及每百萬英熱單位（MMBTU）25.40美元，比上周飆漲一倍多，攀抵2023年來最高。卡達生產約全球的20%天然氣，多數銷往中國大陸、印度、南韓及台灣等亞洲國家。

交易商指出，只要卡達繼續暫停生產、荷莫茲海峽繼續封閉，LNG價格還會進一步上漲。ICIS的LNG分析師陳伊凡（音譯）指出，由於LNG常轉向價格更高的市場，立即的影響就是「歐洲和亞洲搶貨」，交易商正關注價差，以了解哪個地區更有利可圖。

中東衝突所帶來的能源價格震盪與不確定性，正讓各國政府要在國內經濟挑戰與地緣政治算計求取平衡的努力更加複雜，並對全球經濟造成壓力，尤其台灣是全球晶片生產重鎮。

歐洲天然氣價格從2月27日至今已暴漲70%，站上2023年來最高水準，可能重燃通膨，拖累經濟復甦力道。雖然歐洲只有不到10%的LNG來自卡達，但在亞洲競購下，提出更高價格的壓力也大增。歐洲的天然氣庫存已降到全滿的30%，德國更降到21%，為2017年來同期新低。

雖然冬季取暖需求高峰已過，歐洲不太可能耗盡天然氣，但挑戰在於回補庫存。